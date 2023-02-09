Донорский фронт: как во время войны украинцы "донатят" кровь и спасают жизнь

С началом полномасштабного вторжения увеличилось количество украинцев, пожелавших сдать кровь, но Украина все еще не соответствует стандарту ВОЗ по донорству

С первых дней полномасштабного российского вторжения Министерство здравоохранения призывает граждан проводить донации, пополняя стратегические запасы крови. Донорство стало вопросом национальной безопасности и залогом нашей обороноспособности. По-прежнему кровь нужна при операциях, родах или трансплантациях, продолжающихся при войне. А без компонентов крови невозможно спасти украинских защитников и пострадавших от действий агрессора гражданских жителей. "Твоя кровь может воевать. Стань донором!" – лозунг национальной кампании по популяризации донорства. Поскольку, держа донорский фронт, каждый из нас приближает победу над врагом.

Одна донация крови – три спасенные жизни

Как рассказывает и. о. директора КНП "Киевский городской центр крови" Виталий Демский, сейчас все учреждения службы крови работают как единое целое, чтобы держать стратегические запасы крови на должном уровне.

"На сегодняшний день "Киевский городской центр крови" обеспечивает все лечебные учреждения, которые оказывают трансфузионную помощь, необходимым для них количеством компонентов донорской крови на безвозмездной основе. Все заказы выполняем на 100%, — говорит Демский. — Некоторое увеличение людей, пожелавших сдать кровь с началом боевых действий, произошло. Каждый человек искал, по моему мнению, как лично можно повлиять на то, что произошло в нашей стране. Кто-то записался добровольцем, кто-то волонтерит, а кому позволяет состояние здоровья — становятся донорами".

Мурал на воротах обстрелянного дома в центре Харькова от художника Гамлета Зиньковского

Руководитель центра крови отмечает, что при донации у донора берут 450 мл крови (это максимально допустимая доза), а еще до 40 мл могут взять для исследования. Кровь делится на три компонента: эритроциты, плазма и тромбоциты.

"Почему говорят, что одна донация крови может спасти трех пациентов? Потому что получаем три компонента из одной дозы, взятой у донора. Для каждого из этих компонентов есть свои показатели. Эритроциты необходимы при анемии, травмах, связанных с кровопотерей, желудочно-кишечных кровотечениях, кровопотерях при оперативных вмешательствах, родах. В тромбоцитах чаще всего нуждаются в пациентах с онкогематологическими заболеваниями на стадиях, когда проходят химиотерапию. Плазма – ожоговая болезнь, гнойно-септические процессы, гемофилические кровотечения, тромбозы", – объясняет Демский.

В мире еще не изобрели заменитель человеческой крови. Более того, у компонентов есть свой срок годности. По словам Демского, эритроциты могут сохраняться до 42 дней, плазма до трех лет, а тромбоциты – только до 5 суток. Сделать долгосрочные запасы эритроцитов и тромбоцитов нереально, и потому хранить их следует, проще говоря, в людях. Именно поэтому каждый центр крови имеет региональную базу доноров и при необходимости привлекает их к донации.

Из-за войны потребности в крови выросли на 60%: данные "ДонорUA"

Донорство в Украине популяризируют ряд инициатив, возникших в столице. Одна из таких – "ДонорUA" – автоматизированная система рекрутинга и управления донорами крови, действующая с 2014 года и рекомендованная Минздравом Украины. Платформа поддерживает 22 центра крови. Как рассказывает соучредительница и исполнительный директор "ДонорUA" Ирина Славинская, миссия проекта — пациент должен получать качественный компонент крови вовремя, цель — 2 млн зарегистрированных доноров на платформе donor.ua, ведь именно такое количество способно закрыть всю потребность крови Украины (пока показатель составляет больше 100 тысяч).

По мнению Славинской, пока нельзя говорить о положительной динамике в разрезе построения культуры донорства в Украине, которая оказала бы огромное влияние на положение дел в этой сфере. И это при том, что во время полномасштабной войны центрам крови необходимо на 60% больше доноров для закрытия своих нужд, как свидетельствуют наблюдения главы "ДонорUA".

"Напомню, что в Украине пациент продолжает искать для себя доноров крови. То есть проблема с дефицитом крови не решена. Это не значит, что отсутствуют какие-либо шаги к построению культуры донорства или изменению системы. На самом деле нет. Все прилагают максимум усилий для того, чтобы быть более эффективными и максимально быстро решить проблемные вопросы, такие как рекрутинг доноров, финансирование системы крови или отдельного центра крови, обеспечение расходными материалами, популяризация донорского движения, развитие и поощрение специалистов. Но результат все равно не так весом и влиятелен, что способен решить проблемные вопросы здесь и сейчас. Мое персональное мнение — нужна смена системы", — рассказала Славинская.

Глава "ДонорUA" Ирина Славинская

Стандарт ВОЗ: 33 донора на 1000 человек. В Украине – втрое меньше

Развенчивают мифы о донации и привлекли впервые сдать кровь по меньшей мере 6,5 тысяч человек "Агенты крови" — команда из более 40 волонтеров, которые с августа 2015-го проводят еженедельные дежурства в центрах крови и реализуют различные донорские проекты. Движение семь лет назад основала киевлянка Елена Балбек. Она приводила в "Охматдет" доноров тромбоконцентрата для своей родственницы, а затем возникла идея запустить регулярные дежурства в медучреждении. В начале истории никто не думал, что с годами инициатива претерпит ряд трансформаций и такого масштабирования. Проект работает в четырех центрах Киева и Одессы, а с начала войны координирует донорские нужды в семи столичных больницах. После полномасштабного вторжения рф у "агентов" стало еще больше задач.

"Удивительно было видеть, сколько людей хотели сдать кровь, сколько украинцев вообще впервые осмелились это сделать. Раньше для привлечения доноров нам приходилось делать разного рода акции, в частности фотопроект "Кровь волшебная" в Институте Амосова, а с началом вторжения люди сами поняли важность этого и их мотивация шла изнутри", – рассказывает коммуникационница "Агентов крови" София Телишевская.

По ее словам, во время войны потребность в крови осталась такой же высокой, как и была до этого, а учитывая экстренные госпитализации с фронта – приобрела более острый характер. Телишевская отмечает, что по стандартам ВОЗ Украина нуждается в 33 донорах на 1000 человек населения.

"Это количество доноров еще до большой войны было втрое меньше. В целом по Украине удовлетворялись потребности на уровне 11 доноров на 1000 человек населения. Это небольшой показатель, конечно, хотя с ним удается удовлетворять все операции и определенные экстренные потребности. Но не хотелось бы доходить до того, когда человек находится на грани жизни и смерти, а родственникам приходится искать доноров. Работаем над тем, чтобы все и всегда имели доступ к донорской крови", — рассказала "агентка крови".

Команда "Агентов крови"

Быть донором – это легко

Среди доноров в Украине многие представители отрасли IТ. Один из них – 29-летний Юрий Чередниченко (Product Owner). Впервые сдал кровь в студенческие годы. Мотивом стала денежная награда, что было очень актуально для молодого человека и его одногруппников в 2011-м. Но этим дело не завершилось. Теперь Юрий является донором по зову сердца.

"Сдаю кровь в Центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Мне звонят по телефону, когда не хватает моей группы крови. Всегда пытаюсь прийти, ведь речь идет о жизни детей, это очень важно", — рассказал наш собеседник.

На счету мужчины уже больше 40 донаций. Врачи предложили ему подать заявку на получение удостоверения "Почетный донор Украины" (таким людям вручается специальный нагрудный знак и предоставляется надбавка в размере 10% от прожиточного минимума к пенсии).

Чередниченко отмечает, что донация – это совсем не страшно, у медиков годами отработанный механизм, делают все манипуляции четко и качественно. По мнению мужчины, регулярно сдавать кровь не составляет труда, если вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Тоже донор-айтишник – 33-летний Михаил Ардашин, ruby developer в компании "the Guide". После 2014 года переехал из Донецка в столицу, занимается волонтерством, донорство – одна из форм. Впервые сдал кровь в 2006 году, откликнулся на просьбу помочь одному из студентов вуза, где учился. С тех пор провел около 50 донаций, в том числе тромбоцитов. В последние годы преимущественно является донором в Институте сердца Минздрава.

Как рассказал Михаил, при сдаче тромбоцитов есть своя специфика. От донора, грубо говоря, еще теплые тромбоциты сразу вливают пациенту. Сдающий кровь даже может общаться с тем, кому она нужна, а также с близкими больного.

"Когда ты общаешься с кем-то, для кого сдаешь кровь, это обычно люди в тяжелых обстоятельствах. Они благодарят, хотят что-то для тебя сделать, пытаются дать какие-то деньги (но я айтишник — мне не надо, наоборот старался что-то привезти с собой)… Так выходит, что это простые, очень часто бедные люди из небольших сел, которые продают недвижимость и все, что имеют, отдают все сбережения. Когда такое видишь — это мотивирует просыпаться рано утром, освобождать рабочее время и сдавать кровь", — рассказывает Ардашин.

В один из своих дней рождения Михаил придумал очень нестандартное празднование: с помощью благотворительного фонда "Таблеточки" организовал донорскую акцию в офисе своей компании. Потому как, по его мнению, помощь другим – это лучший подарок для него. На "донорский фуршет" были приглашены коллеги и друзья. С точки зрения ИТ-процессов, добавляет мужчина, в тот день команда не дозаработала приличную сумму денег. Вместе всем удалось собрать 13 литров крови.

Тот самый "донорский" день рождения

Донорство для 29-летней Виктории Оксенюк, офис-менеджерки в компании Parimatch Ukraine, началось с одного случая. Несколько лет назад девушке позвонил товарищ с вопросом, сдавала ли она когда-нибудь кровь.

"Знакомый говорит, мол, нужна кровь, вопрос жизни и смерти. Отец его девушки попал в аварию. Я собралась, приехала в клинику, не знала даже, какая у меня группа крови. Никакого волнения не было, вопросов нужно это мне или нет, тоже. Все было настолько быстро. На кушетке уже поняла, как все произошло", — вспоминает Виктория.

После этого к ней обращались из центра крови, по просьбе медиков девушка трижды приобщилась к донациям. А после полномасштабного нападения произошла пятая сдача крови. Донация проходила прямо в киевском офисе компании. Желающих было полсотни, за день удалось собрать 19 л крови для военных и пострадавших украинцев вследствие вторжения рф. Виктория волновалась, потому что у нее был перерыв в донорстве почти два года (сделала татуировку, чтобы перекрыть заметный на теле шрам), по результатам проверки медики дали "зеленый свет".

"Для меня быть донором — это не сложно, а просто поделиться своей 3+. Это намменьшее, что я могу сделать сейчас. Например, у меня нет возможности купить танк или пожертвовать большие сбережения на ВСУ, но помогаю тем, чем могу. Это сейчас мой долг. И я призываю приобщаться к донорству других. Мы — нация упрямых и смелых", — подытожила девушка.

Виктория сдает кровь на корпоративном дне донора в офисе

О том, что донорство – это легко и необходимо, отмечает 30-летняя Александра Храмцова, консультант по вопросам налогообложения в консалтинговой компании. Мысли о донорстве у нее возникали еще во время событий Майдана, когда сплошь и рядом звучали объявления о сборе крови для раненых.

"Но пойти и сдать не решалась. Мое воображение показывало госучреждение с очередями, когда приходишь и не знаешь, что делать. Я не знала свою группу крови и не понимала, с чего начинать, хотя желание сдавать кровь было", — говорит Александра.

Затем она наткнулась на инициативу "Агенты крови" и посетила их мероприятие в одном из медучреждений. Оказалось, что работа центров крови полностью отлажена. С тех пор Храмцова совершила уже около 15 донаций. Сдаёт как цельную кровь, так и компоненты.

"Донорство крови дало мне больше, чем я ему. Теперь у меня есть определенная привычка относительно скринингов здоровья. Потому что когда приходишь сдавать кровь, тебя не пропускают, если что-то с давлением, кровь проверяют на то, достаточно ли гемоглобина… Так что донорство — дополнительный стимул больше интересоваться своим здоровьем и самочувствием", — рассказала Александра.

По мнению девушки, быть донором – гражданская обязанность любого здорового человека. Александра замечает, что среди ее друзей того же возраста не у всех есть показания к донации: у кого-то из-за проблем с давлением, других — ненормированного веса или слишком низкого гемоглобина. Девиз же нашей собеседницы: "Я могу сдавать кровь – я сдаю".

"Никто не знает, когда кровь может понадобиться вам или вашим родственникам. И хотелось бы, чтобы они не стояли под центром крови в полной растерянности. А так бывает: я видела людей под центрами крови, которые с надеждой спрашивают прохожих об определенной группе крови. Донорство — часть гражданского долга. Как мы вместе сбрасываемся на дрон без уточнений для кого именно, так и это должно стать частью культуры взаимопомощи", — считает Храмцова.

Девушка считает, что донорство – гражданский долг здорового человека

Кто может быть донором

Донором может стать каждый дееспособный человек от 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству. А их немало: полные противопоказания, например злокачественные заболевания или ВИЧ, или временные – пирсинг, татуировки или инфекции. Полный перечень противопоказаний можно узнать на сайте Киевского городского центра крови по ссылке.