Abrams прибывают в Украину: СМИ узнали, сколько танков уже получили ВСУ

Слухи, которые ранее ходили в сети, подтверждаются

Украина 23 сентября получила первую партию танков Abrams от США. СМИ узнали о каком колличестве идет речь.

Так, по данным газеты The Washington Post, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, на данный момент ВСУ получили менее половины от общего количества ожидаемых танков M1 Abrams. Отмечается, что что источник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

Стоит напомнить, что до этого глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш информировал, что всего нашей стране дадут 31 такую боевую машину. С ними в комплекте будет также находится и все необходимое: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. По словам чиновника, это не просто танки, это "полный пакет, который идет с ним".

При этом ранее в сети ходили слухи о том, что первая партия Abrams для Украины будет состоять из десяти танков. Таким образом, судя по заявлению украинского чиновника, эти слухи, вероятно, подтверждаются.

Для понимания того, что такое танк Abrams "Телеграф" ранее подготовил: инфографику, где вы можете наглядно сравнить его с другими топовыми танками мира, и статью с детальными характеристиками. Также рекомендуем посмотреть наше видео по данной теме:

Ранее мы писали о том, что США таки объявят о передаче Украине ATACMS.