Танки уже готовы: в США назвали сроки передачи Украине первой партии Abrams

Танки прошли ремонт и прибудут в Украину вместе со дополнительным снаряжением

В США одобрили поставку Киеву первой партии танков Abrams. Ожидается, что оружие прибудет в Украину уже в начале осени.

Об этом сообщил глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш, передает CNN. По его словам, сначала танки прибудут в Европу, а оттуда направятся в Украину.

Вместе с танками Abrams в количестве 31 единица США передадут Украине все, что с ними связано: боеприпасы, запчасти, топливную аппаратуру, ремонтную базу. По словам Буша, это не просто танки, это "полный пакет, который идет с ним". Сейчас еще длится процесс комплектования помощи для отправки в Украину.

Также известно, что в мае 2023 года США начали тренировать украинских воинов на танках. Учения проходили в Германии на американской базе в Графенвере. Все танки перед отправкой в Украину прошли ремонт в течение нескольких месяцев.

Также стоит отметить, что речь идет не о новых моделях Abrams M1A2, а о более старой версии – M1A1 Abrams. Такое решение позволило США значительно сократить сроки поставок оружия в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что политики в Германии призывают власть передать Украине ракеты TAURUS. Медленные темпы украинского конттнаступления можно было бы компенсировать за счет более дальнобойного оружия.