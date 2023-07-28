Ждать осталось недолго: в США озвучили сроки поставок танков Abrams в Украину

Танки поступят в Украину не напрямую из США

США планируют начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре текущего года. Это поможет ВСУ в контрнаступлении.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на шестерых человек, знакомых с планом. В частности, речь идет о чиновнике министерства обороны, представителе США, представителе отрасли, помощнике конгрессмена и еще двум людях, знакомых с дискуссиями.

Поставки планируют начать в августе, а первые танки прибудут в Украину на поле боя примерно в сентябре. Сперва несколько танков Abrams направят в Германию для окончательного ремонта, после чего первая партия сразу же отправиться в Украину. Ранее в Пентагоне заявляли, что американские танки попадут в Украину этой осенью.

Поставки пройдут в более короткие сроки из-за того, что США передадут более старые модели M1A1 вместо более современной версии A2. На доставку современной модели ушел бы год, отметили анонимные чиновники. Планы о передаче пока держатся в секрете и находятся на стадии обсуждения.

Помимо танков, США хотят начать обучение украинских пилотов истребителям F-16 до того, как будут доставлены военные самолеты, возможно, к концу года.

"Администрация Байдена заявила, что хочет как можно быстрее доставить Украине больше оружия, как для помощи в контрнаступлении, так и для укрепления обороны страны в долгосрочной перспективе", — передает Politico.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зимой в США искали варианты, как передать Украине танки Abrams как можно скорее. Власти страны предположили, что могут передавать свои запасы со складов.