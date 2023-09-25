"Абрамсы" уже в Украине: СМИ узнали, когда они прибыли

Это только первая партия

Первая партия американских танков Abrams, которые США передала Киеву в рамках военной помощи, уже прибыла в Украину. В ближайшие месяцы будет отправлено еще больше таких боевых машин.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на заявления официальных лиц. Отмечается, что чиновники не уточнили, какое именно количество танков входит в первую партию.

При этом, стоит отметить, ранее западные СМИ писали, что первая партия Abrams для Украины будет состоять из десяти танков. До этого глава отдела закупок сухопутных войск Даг Буш информировал, что всего нашей стране дадут 31 такую машину. С ними в комплекте будет также находится и все необходимое: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. По словам чиновника, это не просто танки, это "полный пакет, который идет с ним".

Журналисты указывает на то, что прибыли на несколько месяцев раньше первоначальной оценки и вовремя для использования в контрнаступлении Киева против российских войск. Дата прибытия — 23 сентября.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что "Абрамсы" уже прибыли в Украину. Эту информацию украинскому лидеру сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.

"Хорошие новости от (министра обороны Украины — Ред.) Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", — написал Зеленский.

Для понимания того, что это за оружие "Телеграф" ранее подготовил: инфографику, где вы можете наглядно сравнить её с другими топовыми танками мира, и статью с детальными её характеристиками. Также рекомендуем посмотреть наше видео по данной теме:

Ранее мы писали о том, какую именно модификацию "Абрамс" Украина получит от США.