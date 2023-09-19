Победу приблизит не F-16, не танк "Абрамс", а мотивированный солдат, желающий воевать: предприниматель с линии фронта

Интервью с предпринимателем Русланом Журило, с оружием в руках защищающим Украину

Украину на передовой защищает немало бизнесменов, покинувших семьи и собственное дело с мотивацией "если не я, то кто?" В первые дни войны из безопасной комфортной Европы в Киев вернулся предприниматель из Днепропетровщины Руслан Журило, бывший глава титановой компании ОГХК. Впоследствии он пошел в ряды ВСУ. "Бизнес Телеграф" поинтересовался у солдата, какие настроения на фронте, чего не хватает бойцам, как поднять боевой дух и какие направления бизнеса будут актуальны после победы.

Дорога на фронт

Как вы очутились на фронте? Это было личное решение или вас мобилизовали?

01 марта 2022 года я вернулся в Украину. Все тогда ехали, как вы понимаете, в обратном направлении из Украины. Поэтому пограничник меня спросил, мол, я ничего не перепутал "с перепой": "Все убегают из Украины, а ты вернулся. Ты в курсе, что война?" Навсегда запомню эти слова. В Береговском военкомате сразу вручили повестку. Затем перенаправили в Жовтоводский военкомат. В то время остаться в Украине и помогать ВСУ стало моим сознательным решением. Я ничего не перепутал. Сначала в рядах ТРО Желтых Вод помогал фронту техникой, ремонтами, снабжением. В марте этого года вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, а именно в ряды 517 батальона "Гайдамаки" первой бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Таким образом, с первого дня пребывания на военной службе, я имею честь служить в одном из самых знаменитых штурмовых подразделений ВСУ.

Ходят слухи, что вы развиваете титановый проект, находясь на фронте. Правда ли, какой именно?

У меня нет ни одного работающего бизнеса или проекта, тем более титанового. Полностью сосредоточен на военной службе, и как каждый сознательный украинец прилагаю максимум усилий для победы.

В каком звании служите и каковы ваши должностные обязанности?

Солдат. Командир отделения по эксплуатации подготовки транспорта. Занимаюсь техническо-материальным обеспечением нашего батальона необходимой техникой и вооружением. Это одна из важнейших составляющих для успешной борьбы с захватчиком.

Где сейчас находитесь?

Харьковщина, восточный фронт.

В бизнесе полегче, чем на фронте?

На фронте очень проще. Отсутствует распределение по социальным слоям, четко выраженные грани: свои-чужие. После 24 февраля 2022 года изменилось мое отношение ко всем друзьям, коллегам, партнерам: на одной стороне для меня остались те, кто воюет за Украину, волонтерит, кто остается в Украине или за границей, но помогает одержать победу. По другую сторону те, кто теоретизирует о войне в Украине из комфортных для безопасного проживания странах или вообще изменили и перешли на сторону врага.

Фронт напоминает чем бизнес?

По сути здесь много общего. Есть администрация, есть коллектив, у каждого есть свой функционал. Как и в компании – если весь функционал выполняется, то коллектив работает как живой организм, он деятелен, эффективен. Боеспособность подразделения высока. Поэтому с эмоциональной точки зрения на фронте лучше — не надо оглядываться назад, чтобы посмотреть, не предают ли тебя партнеры. На фронте с этим все ясно.

О настроениях на передовой

Что изменилось в настроениях бойцов? Чувствуете разницу по сравнению с мартом?

Те ребята, которые пришли первыми, добровольцами, много погибли, много ранены. Приходящие сегодня в Вооруженные Силы по разным причинам это делают. Совершенно. Из-за морального и физического истощения многие начали увольняться. Поэтому, конечно, мотивационный аспект сегодня для ВСУ – очень важная вещь. Нужно людей мотивировать психологически.

Повышение выплат до 100 000 гривен на передовой не сработало?

Скажу, как думаю. Вся эта история с выплатой 100 тысяч гривен в какой-то степени развратила. Надо признать, что на фронте большое количество игроков, играющих в онлайн казино. Многие тратят деньги на алкоголь. Это не секрет, далеко не секрет. Не нужно идеализировать.

Расскажите о подразделении

Боевые достижения нашего подразделения "Гайдамаки" были отмечены наградами за освобождение от захватчиков Балаклеи, Купянска и других населенных пунктов Харьковщины. Начиная с сентября 2022 года и по сей день, наше подразделение без ротаций и вывода на восстановление выполняет боевые задания на линии столкновения.

Кто с вами служит? Каково состояние людей?

Разные люди. Одни вернулись так же, как и я, в первые дни войны из-за границы. Кто-то был дальнобойщиком, кто-то был инженером на каком-нибудь заводе. Все вернулись и продолжают служить с разной степенью успеха или неуспеха. Кому-то удалось прослужить без ранений. Кто-то перенес ранения, вернулся из госпиталя снова на фронт. Каждый получил несколько контузий. Человека, у которого нет контузий, трудно найти. Смеемся, что у изголовья кисель. То есть скорость мышления немного снижается. Снижается и эмоциональность на фронте, потому что половину эмоций нужно оставить где-то дома. Для безопасности. Считаю, что все военнослужащие, которые служат и защищают наше государство, заслуживают уважения, уважения и достойного отношения к себе со стороны общества и государства. И я вижу это уважение, уважение и благодарность в действиях командования ВСУ, своих собратьев и наших семьях.

Боевым слаженством у вас занимаются?

Конечно. Интересные вещи происходят, когда после подготовки "на бумаге" приходит пополнение и врывается в уже слаженный, подготовленный коллектив. Подготовка в учебных центрах или обучение за рубежом, спасибо партнерам, что они это для нас делают, это хорошо. Но другое дело, когда рядом разрывается граната или снаряд, и ты видишь, что у собрата исчезает половина головы. Тогда восприятие опасности становится другим. Вообще. Поэтому наиболее эффективное обучение, конечно, происходит прямо в боевых условиях. Выехавший в тыл экипаж, например, поучился работать на новой технике, и сразу возвращается в подразделение закреплять навыки. Это верно.

Как часто приходится искать новую, ремонтировать подержанную технику?

Фраза о том, что автомобили на фронте это расходящийся материал – правдивая. Бывает так, что днем выпадают 3-4 единицы техники, они не подлежат ремонту. И сегодня с коллегами, активно помогающими в приобретении автомобилей, мы пришли к выводу, что количество не означает качество. И второе, к чему мы сегодня пришли, не надо покупать много. У нас на самом деле есть большое количество техники на содержании. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на ремонте. Уже сейчас нужно заниматься подготовкой к эксплуатации техники зимой. Страшная история была, когда все ждали контрнаступления, а пошли такие дожди в Харьковской области, каждый день ливни. Тогда было колоссальное количество ломки техники.

Об обеспечении спрошу. Чего не хватает?

Кто бы что ни говорил, снабжение водой и пищей, не вызывает замечаний. Люди накормлены, люди напоены. А вот уже с обеспечением такими специфическими вещами, как дроны, к сожалению, есть проблемы. На каком-то этапе, возможно, в государственных закупках, мы начали проигрывать русские.

Вы о чем именно?

Война проходит по этапам. Сначала была война артиллерии, теперь война дронов. Это страшная история, когда ты ничего не можешь сделать, не идешь в бой, а по ту сторону сидит какой-то геймер и охотится на твою бронетехнику, твой пикап. Мы смеялись над русскими, когда они мангалами танки накрывали, спасаясь от джавелинов. Теперь то же делаем, спасаясь от "Ланцетов", потому что этого дерьма на фронте становится все больше и больше. И тут еще раз приятно удивляюсь нашим ребятам-кулибиным, которые что-то мастерят, выдумывают, и то, что казалось бы, никогда не восстановить, с помощью молотка, зубила и такой матери начинает работать.

О мотивации бойцов

Все ждут самолеты F-16, как будто они изменят ход войны. Каково ваше видение?

Честно сказать, я бы список того, что нам нужно для контрнаступления, расширил бы страницы на четыре мелким почерком. Но если командование видит, что не хватает защиты с воздуха — не буду спорить.

Самое главное не F-16, не танк "Абрамс", самое главное – мотивированный военный, желающий воевать. Если эти воины есть, то у нас есть шанс. Если этих воинов будет меньше и меньше, их мотивация будет падать. Шансов станет меньше, вне зависимости от того, сколько у тебя F-16. Я не знаю страны, в которой много F-16, "Абрамсов" и другой новейшей техники, которая сдержала бы такого врага. А Украина это сделала. Благодаря энтузиазму, без достаточного вооружения.

Какие бы технологии и вооружение ни были, главным элементом войны есть солдат. Обычный солдат, со стрелковым оружием находится в окопе. И когда рядовой зритель смотрит на карты, куда продвинулись войска, это героическое наступление, или не менее героическая оборона перед силами, превосходящими нас в десятки раз. Поэтому, конечно, все вооружение и техника помогают в бою, новые артиллерийские, танковые системы. Но главное – это мотивированный солдат. А как мотивировать солдата? Это самый сложный вопрос, который нужно решать каждый день.

Что вдохновляет бойцов на фронте?

Вдохновляют бойцов успехи детей, которые сдают экзамены с немецкого или польского лучше местных. Со мной служит командир минометной батареи. Ребенок родился во время войны, видел его дважды. Из дома он возвращается совсем другим, потому что знает, за кого воюет. Он хочет, чтобы его ребенок жил в свободной Украине, не под гнетом под... сапога. Вот такая мотивация очень чувствуется, когда воин сражается и хорошо понимает, за что.

О проблемах мобилизации

Болезненная проблема — уклоняться, злоупотребление военными и медиками на этой теме…

Это сейчас самый прибыльный бизнес в Украине. В самом деле. Люди уезжают, Я сам, когда уезжал в отпуск, видел на границе тех "непригодных" к военной службе на дорогих машинах. Но надо понимать, что в конце своей жизни каждый сам себе должен ответить: "Почему уехал? Почему не защищал страну? Родной дом? А что ты расскажешь детям, внукам о том, где ты был, когда была война?"

Как вы бы мотивировали мобилизоваться?

Хорошим примером являются молодые офицеры, окончившие профессиональное военное обучение, и уже служат командирами роты. На них просто приятно смотреть: патриотически настроены, мотивированы молодые ребята, в ведении которых 100 человек всех возрастов. Люди, которые им в родители годятся, а они за них ответственны. У них за год войны на фронте появился авторитет ответственных руководителей.

О возобновлении после победы

Как вы видите нашу победу?

Победа будет обязательно. Вопрос в другом. Какой она будет и сколько людей ее увидят? У меня не очень оптимистичный прогноз по поводу 7-8 миллионов беженцев из Украины, которые по всему миру разъехались. Думаю, если бы война закончилась через 2-3 месяца, то у всех была сильная мотивация вернуться домой.

К чему нужно готовиться?

Необходимо готовить резервные армии. Восстанавливать все, как было раньше. Возвращать начальную военную подготовку. Привлекать внимание к кадровым военным. После победы, что мы сделаем? Штыки в землю — и домой. А кадровые офицеры останутся. Если они будут жить, извините, в "зачуханных" военных городках, если через 20 лет службы не будут получать жилье, зарабатывать унизительную зарплату, мы разрушим наши Вооруженные Силы.

У нас сегодня формируется невероятный остов, из которого в мирное время мы можем создать идеальную армию. Элитную, лучшую в мире. Ни вторую, ни третью, а именно первую. Это будет армия с боевым опытом. Эта армия проходит такие битвы, которые ни одна армия Европы, возможно, не выдержала бы.

Развитие каких областей вы видите после победы?

Безусловно, строительная. Страна будет восстанавливаться. Мы потеряли часть сельскохозяйственной отрасли, но увеличим в разы перерабатывающую и не являемся сырьевым придатком.

Какие проблемы в экономике предполагаете?

Надо понимать, какой будет социальная нагрузка на экономику после войны. Даже трудно представить, сколько нужно будет иметь налоги, чтобы обеспечить выплаты военным. Как мощна должна быть промышленность, чтобы закрыть эти обязательства. Будет большая проблема с транспортом, логистикой. Мы потеряли множество транзитных потоков. Пока трудно сосчитать все экономические потери. Они будут измеряться сотнями миллиардов долларов. А как сосчитать потери от выезда женщин и детей?

Войны всегда оканчиваются за столом переговоров. И наступает время обновления. Требующее не меньше сил, чем победа.