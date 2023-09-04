Огромное строительство: победа превратит Украину в один из крупнейших рынков строительных материалов в мире

Количество необходимых для восстановления Украины материалов просто заоблачное

Россияне нанесли Украине прямые материальные потери уже более чем на 150 млрд долларов. Ущерб считает Киевская школа экономики. Последний отчет – по состоянию на июнь 2023 года.

Размер разрушений поражает. Уничтожено или повреждено более 167 000 жилых домов, 19 аэропортов, 126 железнодорожных вокзалов. Такие крупные города как Мариуполь, Бахмут, Северодонецк, Попасная, Волноваха, Марьинка вряд ли пригодны для жизни.

Миллиарды штук и миллионы тон

Следовательно, восстановление требует не только огромных денег, но и невероятного количества строительных материалов. Каких именно? Посчитали Институт международных экономических исследований и Укрпромвнешэкспертиза при содействии USAID. Они издали Белую книгу "Локализация восстановления в Украине".

Вот что вышло. Только на строительные материалы для восстановления страны придется потратить 63 миллиарда долларов. Авторы исследования составили подробный перечень нужных материалов. БТ для удобства свел их в таблицу.

Общий список — 250 наименований стройматериалов. Только арматуре нужно 5 млн. тонн, это почти 8 млрд. долларов.

Важный аспект: исследование содержит данные на 1 ноября 2022 года. К тому времени Киевская школа экономики оценивала потери на уровне 136 миллиардов долларов. Сумма ущерба растет, ведь разница с актуальными данными КШЭ — почти 15 миллиардов.

Трагедия флагманов

После победы Украина станет одним из крупнейших рынков стройматериалов в мире. Наш бизнес получит хороший шанс заработать? Зависит от подотрасли. Некоторые из отраслевых экспертов считают, что большое количество строительных материалов станет дефицитом, то цены будут расти. "Многие заводы-производители стройматериалов находились на востоке. Многие были разрушены, много приостановлены. явился лишь потому, что объемы строительства также уменьшились», – рассуждает генеральный директор и главный архитектор Archimatika Дмитрий Васильев.

Куча заводов действительно разрушена. В Соледаре уничтожены мощности одного из лидеров по производству гипсовых смесей — завод Knauf. В Бахмуте расположен завод Siniat (гипсокартон и строительные смеси) бельгийского концерна Etex Group. В Олешках россияне захватили крупные заводы сухих смесей Полимин и Henkel. Пострадали заводы ANSERGLOB в Херсоне, Фомальгаут-Полимин в Лимане и Балаклее.

Украина потеряла около 60% производства сухих строительных смесей. По данным исследовательской компании Pro-Consulting, разрушены или захвачены 57% соответствующих мощностей. По гипсовым смесям ситуация еще хуже, россияне унесли 75% мощностей. В Мариуполе потеряно два огромных металлургических завода — Азовсталь и имени Ильича.

Конечно, Украина отказалась от импорта стройматериалов из России и Беларуси. По данным генерального директора компании "Паритет" (производит миропрозрачные конструкции) Павла Чегака, до февраля 2022 года Украина импортировала из этих стран около 1 млн. квадратных метров листового стекла. Это 80% потребления. 20% закрывал единственный в Украине производитель, чей завод расположен в захваченном Лисичанске.

Цементная достаточность

До вторжения у Украины была мощная отрасль по производству стройматериалов. И наши производители вполне могут обеспечить 90% спроса на восстановление страны. "Несмотря на ущерб, нанесенный сектору, основная часть мощностей невредима и находится в рабочем состоянии, а сектор, в целом, сохраняет свою работоспособность", — пишут авторы Белой книги "Локализация восстановления в Украине". По их данным, только 7 из 31 группы основных стройматериалов могут стать дефицитом. Это электрораспределительные щиты, листовое стекло, минеральная вата, профиль ПВХ, бетон и цемент.

Отраслевые ассоциации еще более оптимистичны. "Когда начнется большое строительство, я думаю, что выдержат такие нагрузки только представители "Укрцемента". Потому что это очень мощная отрасль. Также выдержат производители щебня, асфальто-бетонные заводы", – объясняет президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий. По данным "Укрцемента", цементные заводы загружены на 80%, но могут быстро увеличить производство. "У нас возможностей гораздо больше. Предприятия готовы к полному старту к состоянию до 24 февраля. То есть цемента достаточно, и мы готовы производить еще больше", – говорит исполнительный директор Ассоциации производителей цемента "Укрцемент" Людмила Крепко. Общая мощность 10 работающих в Украине цементных заводов 13 млн тонн в год. Поэтому годовые потребности в 15-16 млн тонн для восстановления не выглядят чем-то заоблачным для отрасли.

В чем сходятся все эксперты, так в том, что украинский рынок стройматериалов после победы станет сверхпривлекательным. И производители это понимают.