Величезне будівництво: перемога перетворить Україну на один з найбільших ринків будівельних матеріалів у світі

Кількість необхідних для відбудови України матеріалів просто захмарна

Росіяни завдали Україні прямих матеріальних втрат вже більше ніж на 150 млрд доларів. Збитки рахує Київська школа економіки. Останній звіт — станом на червень 2023 року.

Розмір руйнувань вражає. Знищено чи пошкоджено більш ніж 167 000 житлових будинків, 19 аеропортів, 126 залізничних вокзалів. Такі великі міста як Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк, Попасна, Волноваха, Мар’їнка навряд чи придатні для життя.

Міл’ярди штук та міліони тон

Отже відбудова потребує не лише величезних грошей, а й неймовірної кількості будівельних матеріалів. Яких саме? Порахували Інститут міжнародних економічних досліджень та Укрпромзовнішекспертиза за сприяння USAID. Вони видали Білу книгу "Локалізація відновлення в Україні".

Ось що вийшло. Лише на будівельні матеріали для відновлення країни доведеться витратити 63 мільярди доларів. Автори дослідження склали детальний перелік потрібних матеріалів. БТ для зручності звів їх в таблицю.

Загальний перелік — 250 найменувань будматеріалів. Лише арматури потрібно 5 млн тонн, це майже 8 млрд доларів.

Важливий нюанс: дослідження містить дані на 1 листопада 2022 року. На той час Київська школа економіки оцінювала втрати на рівні 136 мільярдів доларів. Сума збитків зростає, адже різниця з актуальними даними КШЕ — майже 15 мільярдів.

Трагедія флагманів

То ж після перемоги Україна стане одним із найбільших ринків будматеріалів у світі. Наш бізнес отримає непоганий шанс заробити? Залежить від підгалузі. Дехто з галузевих експертів вважає, що велика кількість будівельних матеріалів стане дефіцитом, то ж ціни будуть зростати."Багато заводів-виробників будматеріалів знаходилося на сході. Багато було зруйновано, багато призупинено. Внутрішні об’єми виробництва будматеріалів суттєво впали і дефіцит не з’явився лише тому, що обсяги будівництва також зменшилися", — розмірковує генеральний директор и головний архітектор Archimatika Дмитро Васильєв.

Купа заводів дійсно зруйнована. В Соледарі знищено потужності одного з лідерів у виробництві гіпсових сумішей — завод Knauf. В Бахмуті було розташовано завод Siniat (гіпсокартон та будівельні суміші) бельгийського концерну Etex Group. В Олешках росіяни захопили великі заводи сухих сумішей Полімін та Henkel. Постраждали заводи ANSERGLOB в Херсоні, Фомальгаут-Полімін в Лимані та Балаклеї.

Україна втратила майже 60% виробництва сухих будівельних сумішей. За даними дослідницької компанії Pro-Consulting, зруйновано чи захоплено 57% відповідних потужностей. По гіпсових сумішах ситуація ще гірша, росіяни забрали 75% потужностей. В Маріуполі втрачено два величезних металургійних заводи — Азовсталь та імені Ілліча.

Звісно, що Україна відмовилась від імпорту будматеріалів з росії та беларусі. За даними генерального директора компанії "Паритет" (виготовляє світопрозорі конструкції) Павла Чегака, до лютого 2022 року Україна імпортувала з цих країн біля 1 млн квадратних метрів листового скла. Це — 80% споживання. 20% закривав єдиний в Україні виробник, чий завод розташовано в захопленному Лисичанську.

Цементна достатність

До вторгнення Україна мала потужну галузь з виробництва будматеріалів. І наші виробники цілком можуть забезпечити 90% попиту для відновлення країни. "Незважаючи на збитки, завдані сектору, основна частина потужностей неушкоджена і знаходиться в робочому стані, а сектор, в цілому, зберігає свою працездатність", — пишуть автори Білої книги "Локалізація відновлення в Україні". По їх даним, лише 7 з 31-ї групи основних будматеріалів можуть стати дефіцитом. Це електророзпдільчі щити, листове скло, мінеральна вата, профіль ПВХ, бетон та цемент.

Галузеві асоціації ще більш оптимистичні. "Коли почнеться велике будівництво, я думаю, що витримають такі навантаження тільки представники "Укрцементу". Тому що це дуже потужна галузь. Також витримають виробники щебню, асфальто-бетонні заводи", – пояснює президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій. За даними "Укрцементу", цементні заводи завантажені на 80%, але можуть швидко збільшити виробництво. "У нас можливостей набагато більше. Підприємства готові до повного старту до стану до 24 лютого. Тобто цементу достатньо, і ми готові виробляти ще більше", – каже виконавчий директор Асоціації виробників цементу "Укрцемент" Людмила Кріпка. Загальна потужність 10 цементних заводів, що працюють в Україні, 13 млн тонн на рік. То ж річні потреби в 15-16 млн тонн для відбудови не виглядають чимось захмарним для галузі.

В чому сходяться всі експерти, так в тому, що український ринок будматеріалів після перемоги стане надпривабливим. І виробники це розуміють.