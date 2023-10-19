На открытие огня нужно 30 секунд: особенности работы M109A6 Paladin в ВСУ

Самая массовая САУ в мире успешно противостоит российским оккупантам

Украинская армия имеет на вооружении достаточно много разных САУ. Среди них и самая популярная в мире артустановка M109A6 Paladin. Украина получила такую САУ еще до мая 2023 — тогда впервые заметили эту модернизацию 90-х годов на фронте. Отметим, эта модернизация — самая массовая и предпоследняя из всех существующих. В общей сложности САУ M109 за время своего существования прошла много модернизаций.

M109A6 Paladin – это основная самоходка американской армии. Прошла испытания войнами в частности в Ираке. Начали производить в 1992 году и находятся на вооружении более чем в 40 странах мира.

Характеристики M109A6 Paladin

Калибр снаряда — 155мм,

длина ствола 39 калибров,

Дальность стрельбы обычными боеприпасами – до 24 км, активно реактивными – до 30 км,

Максимальная скорость стрельбы — до 4 выстр/мин.

Скорость — 65 км/ч

Дальность хода — 350 км

Дополнительное вооружение – 12,7-мм пулемет M2 Browning или 40-мм гранатомет Mk19.

Характеристики M109A6 Paladin

В этой САУ автоматизирована система управления огнем и новая навигационная система. Это дает возможность автоматической наводки оружия, а точный огонь можно начать вести уже через 30 секунд после остановки. Артиллерист 92 бригады Павел рассказал, что в среднем его САУ выпускает 9-6 снарядов в минуту, но можно и больше. Удобство машины также в цифровой "начинке" — у наводчика и командира есть отдельные компьютеры, на которых видно расположение: "Где бы я не остановился, я с места могу передать координаты и пострелять. Ты спокойно с места отработал, перекатился и все".

Артиллеристы сравнивают М109 с САУ "Акация" советских времен, говорят — "небо и земля". Однако и такая САУ может принести пользу в ВСУ – "Телеграф" рассказывал о возможностях САУ 2С3 "Акация".