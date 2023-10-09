Может бить более чем на два десятка километров: чем помогает ВСУ советская САУ "Акация"

У Украины было несколько сотен таких САУ

Украина имеет на вооружении немало образцов советской техники. Они остались Украине в наследство. Среди них самоходная артиллерийская установка 2С3 более известна как САУ "Акация". Она использует 152 мм снаряда.

Украинские артиллеристы 53-й ОМБР им. князя Владимира Мономаха среди прочего используют именно такую установку. Как отметили в Генштабе ВСУ, вести огонь они могут на достаточном расстоянии с поразительной точностью.

Основное предназначение "Акации" — уничтожать и подавлять активность артиллерии, танков, самоходных орудий, пехоты врага, разрушать разные типы оборонительных сооружений, а также целить в тыловые органы управления. Эта большая САУ весит более 27 т. Кроме основного вооружения имеет дополнительный пулемет.

Характеристики САУ 2С3 Акация

Экипаж — 4 человека,

Вооружение – 152-мм гаубица Д-22 (2АЗЗ); 7,62-мм пулемет ПКТ,

САУ 2С3 "Акция"

Дальность стрельбы:

обломочно-фугасный снаряд 18,5 км

активно-реактивным снарядом 24 км.

Максимальная скорость по шоссе – 60 км/ч,

Запас хода по шоссе – 500 км.

Такая машина может преодолеть водное препятствие глубиной до метра и стену 0,7 метра высотой. Украина имела на вооружении несколько сотен таких САУ.

Несмотря на свои преимущества, советская артиллерия уступает западным образцам. Так, САУ Panzerhaubitze 2000, о которой ранее рассказывал "Телеграф", может выдать дальность выстрела вдвое больше "Акации" в 50 км.