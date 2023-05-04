Точность и мобильность: ВСУ получили новую САУ, способную бить врага и оставаться неуязвимой

Новая техника сильно повысит мощь ВСУ накануне наступления

На вооружении ВСУ была замечена новая модификация самоходной артиллерийской установки М109 — A6 Paladin производства США. Как минимум, две единицы подобной техники засветились в одном из сюжетов.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, отметивший, что именно эту модификацию США обещали Киеву и вот она появилась в Украине.

M109A6 Paladin – это модификация, которая началась производиться в 1990-м году, спустя почти 30 лет после старта производства базовой модели САУ M109. Ее основными отличиями являются:

пушка со стволом в 39 калибров, что увеличило дальность стрельбы до 30 км;

новая башня с улучшенной броневой защитой и внутренней обшивкой из кевлара;

новая радиостанция с цифровой шифрованной системой передачи данных;

автоматизированная система управления огнём с датчиками оружия и высоты, бортовым баллистическим вычислителем и навигационной системой для автоматического наведения орудия;

приёмник космической радионавигационной системы NAVSTAR;

улучшенные внутренние отсеки хранения амуниции и выстрелов (повышена их безопасность и емкость — с 36 до 39).

Автоматизация M109A6 Paladin позволяет подготовить орудие к ведению огня даже в движении, уже спустя 30 секунд после прошлого выстрела и такой же точностью, как при ведении огня с места. Это делает стрельбу из "Паладина" еще более безопасной для экипажа и техники, так как позволяет быстро менять позицию.

Что касается мобильности, то 32-тонная А6 способна развивать скорость до 55 км/ч и имеет запас хода в 350 км.

В целом количество полученных Украиной разных модификаций САУ М109 уже перевалило за сотню, в их числе даже варианты, производимые специально для Италии.