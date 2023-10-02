Військовий евакуатор та мінозбирач: як "Зубр" допомагає ЗСУ (відео)

БРЕМ Wisent 1 MC допомагає проривати лінії захисту окупантів на фронті

Українські військові на фронті використовують не тільки озброєння західних країн, а й ремонтно-евакуаційні машини, зокрема БРЕМ Wisent 1 MC. Ця машина особлива не тільки тим, що збирає різні міни, снаряди, боєприпаси, які не розірвалися в ході бойових дій. Вона діє як багатофункціональна платформа, на яку можна встановити додаткове обладнання для того, щоб вона виконувала зовсім інші функції.

Назва машини перекладається з нідерландської як "Зубр" і це дуже відповідає розмірам цього агрегату. Максимальна вага в бойовому положенні досягає 47 тонн, а довжиною "Зубр" понад 8 м.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC

Екіпаж — 3 людини.

Потужність двигуна — 960 к.с.

Озброєння — дистанційно керована установка з 12,7-мм кулеметом.

Максимальна швидкість по шосе — 65 км/год.

Запас ходу по шосе — 600 км.

Може тягнути 30 тонн.

Вантажопідйомність головної лебідки 35 тонн, довжина троса — 90 м.

Має достатньо хороше бронювання від пострілів з стрілецької зброї, мін, гранатометів.

Головне завдання БРЕМ Wisent 1 MC — пробити прохід у мінному полі, позначивши його межі для того, щоб могла пройти піхота. Ширина проходу 2,5 — 2,6 метра. Наразі є дані про застосування БРЕМ Wisent 1 MC при подоланні ліній оборони окупантів.

Однак Wisent 1 у базовій ролі може не просто витягнути застряглу в болоті або перекинуту бойову машину з поля бою і довести її до майстерні. Завдяки "Зубру" можна зробити швидкий ремонт прямо на полі бою, адже екіпаж діє під бронезахистом. Навіть якщо потрібен ремонт силових агрегатів бойового танку БРЕМ Wisent 1 MC може з нею впоратися. Вона має кран, який може підняти передню або задню частину бронетехніки, щоб забезпечити доступ для ремонтників.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC

Окрім крана та лебідки, БРЕМ Wisent 1 MC має стрілу екскаватора, бульдозерний вал спереду, спеціальну вантажну платформу, а також може бути обладнана спеціальною системою для подолання водних перешкод глибиною до 2 м. Таких машин Україні передали щонайменше чотири, мова йшла про передачу ще двох.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання радянських гармат М-46 на фронті — їх передали з Фінляндії, де вони стояли на озброєнні до 2019 року. Гармата попри певну проблему із динамічним рухом має гарні показники дальності пострілу.