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На відкриття вогню потрібно 30 секунд: особливості роботи M109A6 Paladin в ЗСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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M109 почали випускати ще у 60-х Новина оновлена 19 жовтня 2023, 08:47
M109 почали випускати ще у 60-х. Фото defbrief.com

Наймасовіша САУ в світі успішно протистоїть російським окупантам

Українська армія має на озброєнні достатньо багато різних САУ. Серед них і найпопулярніша у світі артустановка M109A6 Paladin. Україна отримала таку САУ ще до травня 2023 року — тоді вперше помітили цю модернізацію 90-х років на фронті. Зазначимо, ця модернізація — наймасовіша та передостання серед всіх існуючих. Загалом САУ M109 за час свого існування пройшла багато модернізацій.

M109A6 Paladin — це основна самохідка американської армії. Пройшла випробування війнами зокрема у Іраці. Почали виробляти у 1992 році і є на озброєнні в понад 40 країнах світу.

Характеристики M109A6 Paladin

  • Калібр снаряда — 155мм,
  • довжина ствола 39 калібрів ,
  • Дальність стрільби звичайними боєприпасами — до 24 км, активно реактивними — до 30 км,
  • Максимальна швидкість стрільби — до 4 постр/хвилину
  • Швидкість — 65 км/год
  • Дальність ходу — 350 км
  • Додаткове озброєння — 12,7-мм кулемет M2 Browning чи 40-мм гранатомет Mk19.
Характеристики M109A6 Paladin
Характеристики M109A6 Paladin

У цієї САУ автоматизована система керування вогнем та нова навігаційна система. Це дає можливість автоматичного наведення зброї, а влучний вогонь можна почати вести вже через 30 секунд після зупинки. Артилерист 92 бригади Павло розповів, що в середньому його САУ випускає 9 — 6 снарядів за хвилину, але можна і більше. Зручність машини також в цифровому "начинні" — у навідника та командира є окремі комп’ютери, на яких видно розташування: "Де б я не зупинився, я з місця можу передати координати та постріляти. Ти спокійно з місця відпрацював, перекотився і все".

Артилеристи порівнюють М109 із САУ "Акація" радянських часів, кажуть — "небо і земля". Однак і така САУ може принести користь в ЗСУ — "Телеграф" розповідав про можливості САУ 2С3 "Акація".

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#Зброя #САУ #ЗСУ #САУ М109