Війна — день 602: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти продовжують штурмувати Авдіївку

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти зменшують тиск на Авдіївку, хоч і продовжують вести там піхотні штурми. Крім того, вони гарячими напрямками залишаються Куп’янський та Мар’їнський, хоч і там у росіян особливих успіхів немає. Своєю чергою, ЗСУ продовжують просуватися на південному напрямку, де йдуть бої за Вербове. При цьому знищення російської авіації на аеродромі в Бердянську може дати невеликий перепочинок для українських військових на південному фронті.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Росіяни підняли повітря тактичну авіацію і можуть скинути бомби на правий берег Херсонської області. Тим часом у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях включили тривогу через загрозу ракетних ударів

00:00 Президент США Джо Байден має намір попросити 100 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю та Україні — Bloomberg

Інформацію за 15 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 599: росіяни відбиваються від дронів і наступають на сході

З даними за 16 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 600: росіяни виснажилися під Авдіївкою та атакують мирних жителів

Про те, що відбувалося 17 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 601: Україна отримала ракети ATACMS і вже показала їх у справі