Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: є жертви, під завалами можуть бути люди (оновлено)

На місці працюють всі екстрені служби, триває пошукова операція

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти здійснили обстріл Запоріжжя. Через влучання ворожої ракети було пошкоджено багатоквартирний будинок, щонайменше двоє людей загинули. Також не обійшлося без поранених.

Деталі повідомили очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар міської ради Андрій Куртєв у особистих Telegram-каналах. За наявними даними, російський снаряд частково зруйнував квартири одразу у двох під'їздах багатоповерхівки. Кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

"Цієї ночі потвори з країни-окупанта знову скоїли у Запоріжжі трагедію", — досить емоційно відреагував на обстріл міста Андрій Куртєв.

Будинок нагадує декорації із фільмів жаху

Рятувальники працюють на місці

Він також додав, що на місці працюють усі відповідні екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога. До роботи на місці надзвичайної події залучили комунальні автобуси, також розгорнуто намет та розпочата робота найближчого Пункту Незламності.

Вся необхідна допомога надається

Людей перемістили у комунальний автобус

Станом на 5 ранку було відомо про двох загиблих. Четверо людей отримали поранення різної тяжкості, іще троє осіб мають статус "зниклий безвісти". Операція щодо пошуку ймовірних жертв російської атаки продовжується.

В одній зі стін багатоповерхівки зіяє діра

Робота на місці удару

У будинку вибиті вікна, є руйнування цегляних стін та перекриттів між поверхами. Тип ракет, якими був нанесений удар, наразі встановлюється.

"Телеграф" продовжує слідкувати за перебігом пошуково-рятувальних робіт.

Нагадаємо, що попередній ракетний удар по Запоріжжю росіяни нанесли на початку жовтня. Тоді у місті пролунало кілька вибухів до початку повітряної тривоги. Така затримка була пов'язана із застосуванням ворогом балістичного озброєння.

Також "Телеграф" писав, що у ніч на 17 жовтня окупанти вкотре атакували Одещину. Вибухи чули і в обласному центрі.