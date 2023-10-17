Росіяни вночі атакували Одесу, проте отримали відповідь у Бердянську: подробиці, фото та відео (оновлено)

ППО України впоралася на відмінно

У ніч на 17 жовтня росіяни вдарили по Україні шістьма ударними БпЛА "шахед" і керованою авіаційною ракетою Х-59, під удар потрапила Одеська область, проте, на щастя, всі сім цілей було знищено протиповітряною обороною. Водночас ЗСУ вдарили по двох аеродромах ворога на окупованій території.

Про атаку повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил України. Уточнюється, що безпілотники росіяни запустили з району мису Чуада (Крим), а ракету з літака Су-34 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

UPD. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.

"Також зафіксовано застосування противником двох керованих зенітних ракет С-300 на східному напрямку", — додали у ЗС України.

Відео нічних вибухів в окупованому Бердянську

Олег Кіпер близько 2:30 ночі закликав перебувати в укриттях мешканців Білгород-Дністровського району, трохи пізніше – мешканців Одеського району.

Водночас неспокійною була ніч і для ворога. Вибухи пролунали в окупованих Бердянську та Луганську. Як повідомили у Страткомі ЗСУ, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали успішних ударів по вертольотах та обладнанню аеродромів окупантів біля Луганська та Бердянська.

Як повідомляв "Телеграф", під час обстрілу України в ніч проти 16 жовтня російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками Полтавську область. Є постраждалі, серед яких десятирічна дитина.