Серед поранених – маленька дитина: стали відомі деталі ракетного удару по Полтавщині

Усіх постраждалих госпіталізували

Під час обстрілу України в ніч проти 16 жовтня російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками Полтавську область. У результаті є постраждалі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За його словами, звуки вибухів уночі було чути у Миргородському районі.

"На щастя, попадань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Однак уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків", — сказав він.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед яких десятирічна дитина. Їх доправили до лікарні. На щастя, загиблих внаслідок атаки немає.

Зазначимо, що в ніч проти 16 жовтня російські загарбники запускали по українських містах ударні безпілотники та ракети. Тривогу було оголошено у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області. Вибухи пролунали також у Хмельницькій області. Як стало відомо, там відпрацювали сили ППО. У Генштабі інформують, що ворог застосовував крилаті ракети Х-59 та балістичні ракети "Іскандер-М".

За інформацією Миргородської міської ради, 16 жовтня учні ліцею імені Т.Г. Шевченка, ліцею імені І.О. Зубківська та Гаркушинська гімназія навчаються онлайн. Ймовірно це пов’язано з обстрілами.

"Всі інші заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти працюють у звичайному режимі. Реагуйте на тривоги. Бережіть себе!", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 і 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". З них вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 15 жовтня у двох областях України було чути звуки вибухів. В результаті в одному з міст зникло світло.