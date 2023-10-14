Зараз немає сенсу: військовий експерт розповів, коли росія відновить масовані удари по Україні

Експерт не вважає, що справа у дефіциті ракет

Російські окупанти не поспішають розпочинати чергову хвилю масових ракетних ударів, оскільки чекають, коли в Україні ввімкнеться теплогенерація.

Як розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан 24 каналу, якщо метою росіян є вплинути на теплогенерацію в Україні, то зараз витрачати ракети для них немає сенсу.

За його словами, якщо генерацію включать, то вона більшою мірою буде схильна до руйнування і масштабного виходу з ладу. Тому поки що окупанти не бачать сенсу здійснювати чергові ракетні запуски.

При цьому Світан не вважає, що пауза пов’язана з необхідністю накопичити ракети, оскільки росіяни мають недоторканний запас із близько 700 ракет.

"Виробляє вона приблизно до 100 ракет. І це набагато менше, ніж у росіян було минулого року. Однак якби стояло завдання завдавати ударів, вони б їх не накопичували. Їм і так вистачає для атаки по 20 – 30 ракет", — зазначив він. він.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що окупанти з високою ймовірністю спробують повторити масовані ракетні удари по території України і, зокрема, по її енергетичних об’єктах.