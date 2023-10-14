Сейчас нет смысла: военный эксперт рассказал, когда россия возобновит массированные удары по Украине

Эксперт не считает, что дело в дефиците ракет

Российские оккупанты не торопятся начинать очередную волну массовых ракетных ударов, поскольку ждут, когда в Украине включится теплогенерация.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан 24 каналу, если целью россиян является повлиять на теплогенерацию в Украине, то сейчас тратить ракеты для них нет никакого смысла.

По его словам, если генерацию включат, то она в большей мере будет подвержена разрушению и масштабному выходу из строя. Поэтому пока что оккупанты не видят смысла совершать очередные ракетные запуски.

При этом Свитан не считает, что пауза связана с необходимостью накопить ракеты, поскольку у россиян есть неприкосновенный запас из около 700 ракет.

"Производит она примерно до 100 ракет. И это гораздо меньше, чем у россиян было в прошлом году. Однако если бы стояла задача наносить удары, они бы их не накапливали. Им и так хватает для атаки по 20 – 30 ракет", — отметил он.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что оккупанты с высокой долей вероятности попытаются повторить массированные ракетные удары по территории Украины и, в частности, по ее энергетическим объектам.