Зимние удары рф по энергетике: Зеленский сделал тревожное заявление

Российский энергетический террор опасен не только для Украины, но и для всей Европы

Армия россии планирует продолжить уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины и этой зимой. Украинцам советуют быть готовыми к еще более масштабным ударам, чем в прошлом году.

Об этом предупредил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force. Он также назвал ключевые факторы для украинской победы над врагом.

Глава государства подчеркнул, что россия прибегает к гибридным атакам Украины, обстреливая не только военные объекты, но и энергетическую инфраструктуру, которая зимой критически важна для населения. Прошлой зимой враг сделал ставку именно на такие удары, а в этом году масштабы могут быть еще больше.

"Предполагаем, что этой зимой россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям россии. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море — ключевое в победе в зимней битве для Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас у Украины есть исторический шанс довести россию до окончательного проигрыша. Но если россии удастся успешно реализовать энергетический террор, то всему континенту грозит геополитическая нестабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа. Поэтому оккупантам уже сейчас пора привыкать к проигрышам.

"И вести россию проигрышами дальше будет проще", — добавил президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР раскрыли планы россиян по атакам на энергосистему Украины. В частности, оккупанты стали чаще использовать КАБ для атак.