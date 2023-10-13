Зимові удари росії по енергетиці: Зеленський зробив тривожну заяву

Російський енергетичний терор небезпечний не лише для України, а й для всієї Європи

Армія росії планує продовжити знищувати енергетичну інфраструктуру України й цієї зими. Українцям радять бути готовими до ще більш масштабних ударів, ніж торік.

Про це попередив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force.. Він також назвав ключові чинники для української перемоги над ворогом.

Глава держави наголосив, що росія вдається до гібридних атак України, обстрілюючи не лише військові об'єкти, а й енергетичну інфраструктуру, яка взимку критично важлива для населення. Минулої зими ворог зробив ставку саме на такі удари, а цього року масштаби можуть бути ще більшими.

"Припускаємо, що цієї зими росія спробує повторити свою тактику терору, лише у більшому масштабі. Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій росії. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі — ключове у перемозі у зимовій битві для України", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що зараз Україна має історичний шанс довести росію до остаточного програшу. Але якщо росії вдасться успішно реалізувати енергетичний терор, то всьому континенту загрожує геополітична нестабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ та Київ до Південного Кавказу. Тому окупантам вже зараз потрібно звикати до програшів.

"І вести росію до програшів далі буде простіше", — додав президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР розкрили плани росіян щодо атак на енергосистему України. Зокрема окупанти стали частіше використовувати КАБ для атак.