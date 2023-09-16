Удары по по энергообъектам в Украине: разведка раскрыла планы россиян на зиму

В Минобороны Великобритании видя реальную угрозу в действиях россии

Власти россии готовятся к новым атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, как было прошлой зимой. Для этого оккупанты накапливают ракеты, на что указывают низкие темпы их использования сейчас.

Об этом рассказали в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В оборонном ведомстве напомнили, что с октября 2022 года по март 2023 года российская армия регулярно обстреливала энергетические объекты на территории Украины. По данным спикера Командование Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, за этот период оккупанты выпустили по Украине 850 крылатых ракет и 850 иранских дронов "Шахедов".

Чаще всего для ракетных атак применялись крылатые ракеты воздушного базирования, в частности Х-101. Их запускала стратегическая авиация россиян с территории своей страны. В разведке отметили, что с апреля 2023 года россияне снизили темпы использования крылатых ракет воздушного базирования. В то же время власти страны-агрессора неоднократно заявляли, что хотят нарастить производство этих ракет.

"Таким образом россия, вероятно, сможет создать значительные запасы крылатых ракет воздушного базирования. Существует реальная вероятность того, что рф снова направит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой", — подчеркнули в разведке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ракет у россии стало меньше, но удары по мирным городам оккупанты не намерены прекращать. Более того, с наступлением холодов атаки могут только участиться.