Приліт по будинку в Запоріжжі: з-під завалів дістають людей, кількість поранених зросла (фото та відео)

Зараз відомо про загибель двох чоловіків

У Запоріжжі після нічного удару по житловому будинку, який під час атаки здійснили російські окупанти, продовжують ліквідувати наслідки. Під завалами шукають людей та надають допомогу постраждалим.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України, опублікувавши відповідне відео. На кадрах видно, що зі зруйнованого будинку евакуювали ще одну людину.

Тим часом у соціальних мережах та ЗМІ з’являється велика кількість відео з місця події та інформації про те, що сталося. Наразі з офіційних джерел відомо про загибель двох людей. Ще троє були травмовані.

За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко, поранення отримали чоловіки 25 та 29 років, а також 48-річна жінка. Наразі вже відомо, що обидва загиблі — чоловіки. Інформації про них поки що немає.

У своєму Telegram-каналі "5 Редакція" опублікувала коментар спікера ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлії Баришевої. За її словами, під завалами можуть перебувати ще троє людей.

У ДСНС тим часом повідомляють, що спільно із правоохоронцями та волонтерами їм вдалося врятувати ще одного чоловіка з-під завалів будинку. Ще 50 мешканців будинку рятувальники евакуювали.

Водночас видання "Суспільне" публікує фотографії з місця події. Один із мешканців цього будинку розповів журналістам, що ракета влучила по квартирі, де проживала молода сім’я. Їх шукають під завалами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 жовтня російські окупанти вдарили по Полтавській області. В результаті є постраждалі, серед яких 10-річна дитина.