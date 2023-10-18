Прилет по дому в Запорожье: из-под завалов достают людей, количество раненых возросло (фото и видео)

В настоящий момент известно о гибели двух мужчин

В Запорожье после ночного удара по жилому дому, который в ходе атаки совершили российские оккупанты, продолжают ликвидировать последствия. Под завалами ищут людей и оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, опубликовав соответствующее видео. На кадрах видно, что из разрушенного дома эвакуировали еще одного человека.

Тем временем в социальных сетях и СМИ появляется большое количество видео с места происшествия и информации о случившемся. На данный момент из официальных источников известно о гибели двух человек. Еще трое травмированы.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. В настоящий момент уже известно, что оба погибших — мужчины. Информации о них пока нет.

В своем Telegram-канале "5 Редакция" опубликовала комментарий спикера ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой. По ее словам, под завалами могут находиться еще три человека.

В ГСЧС тем временем сообщают, что совместно с правоохранителями и волонтерами им удалось спасти еще одного мужчину из-под завалов дома. Еще 50 жильцов дома спасатели эвакуировали.

В то же время издание "Суспільне" публикует фотографии с места происшествия. Один из жителей этого дома рассказал журналистам, что ракета попала в квартиру, где проживала молодая семья. Их ищут под завалами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 16 октября российские оккупанты ударили по Полтавской области. В результате есть пострадавшие, среди которых 10-летний ребенок.