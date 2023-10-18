Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: есть жертвы, под завалами могут быть люди (обновлено)
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На месте работают все экстренные службы, продолжается поисковая операция
В ночь на 18 октября российские кафиры совершили обстрел Запорожья. Из-за попадания вражеской ракеты был поврежден многоквартирный дом, по меньшей мере два человека погибли. Также не обошлось без раненых.
Подробности сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и секретарь городского совета Андрей Куртев в личных Telegram-каналах. По имеющимся данным, российский снаряд частично разрушил квартиры сразу в двух подъездах многоэтажки. Несколько человек считаются пропавшими без вести.
"Этой ночью чудовища из страны-оккупанта снова совершили в Запорожье трагедию", — довольно эмоционально отреагировал на обстрел города Андрей Куртев.
Он также добавил, что на месте работают все соответствующие экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. К работе на месте чрезвычайного происшествия привлекли коммунальные автобусы, также развернута палатка и начата работа ближайшего Пункта Несокрушимости.
По состоянию на 5 утра было известно о двух погибших. Четверо человек получили ранения разной тяжести, еще трое имеют статус "пропавшей без вести". Операция по поиску вероятных жертв российской атаки продолжается.
В доме выбиты окна, есть разрушение кирпичных стен и перекрытий между этажами. Тип ракет, которыми был нанесен удар, устанавливается.
"Телеграф" продолжает следить за ходом поисково-спасательных работ.
Напомним, что предварительный ракетный удар по Запорожью россияне нанесли в начале октября. Тогда в городе раздалось несколько взрывов до начала воздушной тревоги. Такая задержка связана с применением врагом баллистического вооружения.
Также "Телеграф" писал, что в ночь на 17 октября кафиры в очередной раз атаковали Одесщину. Взрывы слышали и в областном центре.