Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье: есть жертвы, под завалами могут быть люди (обновлено)

На месте работают все экстренные службы, продолжается поисковая операция

В ночь на 18 октября российские кафиры совершили обстрел Запорожья. Из-за попадания вражеской ракеты был поврежден многоквартирный дом, по меньшей мере два человека погибли. Также не обошлось без раненых.

Подробности сообщили глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и секретарь городского совета Андрей Куртев в личных Telegram-каналах. По имеющимся данным, российский снаряд частично разрушил квартиры сразу в двух подъездах многоэтажки. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

"Этой ночью чудовища из страны-оккупанта снова совершили в Запорожье трагедию", — довольно эмоционально отреагировал на обстрел города Андрей Куртев.

Дом напоминает декорации из фильмов ужаса

Спасатели работают на месте

Он также добавил, что на месте работают все соответствующие экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. К работе на месте чрезвычайного происшествия привлекли коммунальные автобусы, также развернута палатка и начата работа ближайшего Пункта Несокрушимости.

Вся необходимая помощь оказывается

Людей переместили в коммунальный автобус

По состоянию на 5 утра было известно о двух погибших. Четверо человек получили ранения разной тяжести, еще трое имеют статус "пропавшей без вести". Операция по поиску вероятных жертв российской атаки продолжается.

В одной из стен многоэтажки сияет дыра

Работа на месте удара

В доме выбиты окна, есть разрушение кирпичных стен и перекрытий между этажами. Тип ракет, которыми был нанесен удар, устанавливается.

"Телеграф" продолжает следить за ходом поисково-спасательных работ.

Напомним, что предварительный ракетный удар по Запорожью россияне нанесли в начале октября. Тогда в городе раздалось несколько взрывов до начала воздушной тревоги. Такая задержка связана с применением врагом баллистического вооружения.

Также "Телеграф" писал, что в ночь на 17 октября кафиры в очередной раз атаковали Одесщину. Взрывы слышали и в областном центре.