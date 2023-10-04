В Запорожье прогремели взрывы, тревогу включить не успели: что известно

Есть сообщения о вражеской беспилотной авиации

В Запорожье люди слышали звуки взрывов. Сразу после этого в областном центре объявили воздушную тревогу.

По данным Воздушных сил ВСУ, в Запорожской области наблюдается ракетная опасность. Имеется возможность применения врагом баллистического вооружения.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — предупреждают военные.

Тем временем интернет-паблики сообщают, что еще до объявления тревоги в городе прогремели взрывы.

"Тревогу не успели включить", — пишет один из популярных украинских Telegram-каналов.

Позже авторы поста уточнили, что речь идет якобы о "двух прилетах". А мониторинговые каналы говорят о том, что над городом кружит вражеский БПЛА.

Напомним, что звуки взрывов 4 октября слышали и жители Кривого Рога. Впрочем, по заявлению местных властей, прилетов не было.

Ранее мы писали о том, что 2 октября российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Над местом прилета в городе поднимался черный дым. Удары могли наносится из комплекса С-300.