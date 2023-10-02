В Харькове мощные взрывы, сообщается о прилетах: все детали

Захватчики запускали ракеты с территории Белгорода

В понедельник утром, 2 октября, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. В городе прогремело несколько взрывов. Над местом прилета в городе поднимается черный дым.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". При этом в мониторинговых Telegram-каналах пишут, что россияне выпустили по Харькову в общей сложности 5-х ракет С-300.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", — отметили в патрульной полиции города.

Всех просят оставаться в укрытии до соответствующих распоряжений. Это крайне важно в связи с возможным продолжением обстрелов.

В 9:27 был объявлен отбой воздушной тревоги. Информация о повреждениях и возможных пострадавших на данный момент уточняется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на субботу, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Винницкую область. В городе Калиновка раздались взрывы в результате прилета. К счастью, никто не пострадал.