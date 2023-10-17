Россияне ночью атаковали Одессу, однако получили "ответку": подробности, фото и видео (обновлено)

ПВО Украины справилась на отлично

В ночь на 17 октября россияне ударили по Украине шестью ударными БпЛА "шахед" и управляемой авиационной ракетой Х-59, под удар попала Одесская область, однако, к счастью, все семь целей были уничтожены противовоздушной обороной. В то же время ВСУ ударили по двум аэродромам врага на оккупированной территории.

Об атаке сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Уточняется, что беспилотники россияне запустили из района мыса Чуада (Крым), а ракету — с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

"Также зафиксировано применение противником двух управляемых зенитных ракет С-300 на восточном направлении", — добавили в ВС Украины.

UPD. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены частные имущества: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств. Погибших и пострадавших нет.

Видео ночных взрывов в оккупированном Бердянске

Олег Кипер около 2:30 ночи призвал находиться в укрытиях жителей Белгород-Днестровского района, чуть позднее — жителей Одесского района.

В то же время, неспокойной была ночь и для врага. Взрывы прогремели в оккупированных Бердянске и Луганске. Как сообщили в Страткоме ВСУ, в ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов оккупантов около Луганска и Бердянска.

Как сообщал "Телеграф", в ходе обстрела Украины в ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками Полтавскую область. Есть пострадавшие, среди которых десятилетний ребенок.