Среди раненых – маленький ребенок: стали известны детали ракетного удара по Полтавщине

Всех пострадавших госпитализировали

В ходе обстрела Украины в ночь на 16 октября российские оккупанты атаковали ракетами и беспилотниками Полтавскую область. В результате есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, звуки взрывов ночью были слышны в Миргородском районе.

"К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов", — сказал он.

По предварительной информации, пострадали три человека, среди которых десятилетний ребенок. Их доставили в больницу. К счастью, погибших в результате атаки нет.

Отметим, что в ночь на 16 октября российские захватчики запускали по украинским городам ударные беспилотники и ракеты. Тревога была объявлена в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области. Взрывы раздались также в Хмельницкой области. Как стало известно, там отработали силы ПВО. В Генштабе информируют, что враг применял крылатые ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".

По информации Миргородского городского совета, 16 октября учащиеся лицея имени Т.Г. Шевченко, лицея имени И.А. Зубковская и Гаркушинская гимназия учатся онлайн. Вероятно, это связано с обстрелами.

"Все остальные учреждения дошкольного, общего среднего и внешкольного образования работают в обычном режиме. Реагируйте на тревоги. Берегите себя!", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что всего было зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из них удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 15 октября в двух областях Украины были слышны звуки взрывов. В результате в одном из городов пропал свет.