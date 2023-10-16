Взрывы прогремели в нескольких областях: что известно о ночной атаке на Украину
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В ночь на 16 октября россия снова атаковала Украину. Враг выпустил по нашей территории ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".
Об опасности жителей Украины предупредили Воздушные силы ВСУ. Сперва там сообщили о запуске ракеты, после чего была информация об атаке дронов.
Первая информация о взрыве была в Днепре. Там было громко в 0:31. В это же время украинцы слышали взрыв в Миргороде, а спустя еще пять минут стало известно о взрыве в Кропивницком.
Ближе к часу ночи оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области, там тоже прогремели взрывы.
Позже мониторинги сообщили, что дроны-камикадзе стали лететь в Умань и в направлении Винницкой области.
После сообщили о новой группе "Шахедов" на Юге, а прошлые группы сместились западнее, тревогу объявили на Киевщине, Житомирщине, Хмельнитчине и Буковине. В Хмельницком слышали серию взрывов.
По состоянию на 4 утра сообщали о движении беспилотников в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях. Тревога продолжалась в большинстве украинских областей. После этого в направлении Миргорода россияне снова совершили пуск ракеты.
В 5 утра в областях начали объявлять отбои.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Великобритания передаст Украине комплекс ближнего действия против дронов.