Взрывы прогремели в нескольких областях: что известно о ночной атаке на Украину

В ночь на 16 октября россия снова атаковала Украину. Враг выпустил по нашей территории ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об опасности жителей Украины предупредили Воздушные силы ВСУ. Сперва там сообщили о запуске ракеты, после чего была информация об атаке дронов.

Первая информация о взрыве была в Днепре. Там было громко в 0:31. В это же время украинцы слышали взрыв в Миргороде, а спустя еще пять минут стало известно о взрыве в Кропивницком.

Ближе к часу ночи оккупанты выпустили ракеты С-300 в направлении Запорожской области, там тоже прогремели взрывы.

Позже мониторинги сообщили, что дроны-камикадзе стали лететь в Умань и в направлении Винницкой области.

После сообщили о новой группе "Шахедов" на Юге, а прошлые группы сместились западнее, тревогу объявили на Киевщине, Житомирщине, Хмельнитчине и Буковине. В Хмельницком слышали серию взрывов.

По состоянию на 4 утра сообщали о движении беспилотников в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях. Тревога продолжалась в большинстве украинских областей. После этого в направлении Миргорода россияне снова совершили пуск ракеты.

В 5 утра в областях начали объявлять отбои.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Великобритания передаст Украине комплекс ближнего действия против дронов.