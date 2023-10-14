"Дронобой" из Британии: ВСУ получат новейшую систему ПВО против "Шахедов"

Данная система попадет в Украину впервые

Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе, для борьбы с которыми нужны средства ПВО. И Великобритания передаст комплекс ближнего действия .

Поставка пойдет в рамках нового пакета военной помощи Украине на 100 млн фунтов (123 млн долл.). Об этом сообщает сайт британского правительства.

Terrahawk Paladin – новейшие (последний вариант представлен в 2022 году) комплексы ПВО, являющие собой универсальную систему, которую можно ставить как стационарно, так и перевозить на грузовом автомобиле.

Система Terrahawk Paladin на стационарной позиции

Система состоит из трех ключевых элементов:

4 РЛС, способных вести поиск цели на 360 градусов и передавать информацию об их выявлении по закрытым каналам связи на пункт управления;

система управления огнем, включающая в себя оптико-прицельные приборы, тепловизор для наведения ночью и лазерный дальномер;

30-мм автоматическая пушка Мк44 "Бушмастер", способная выпускать до 200 снарядов в минуту. Дистанционный подрыв снарядов пушки позволяет сбивать дроны на расстоянии до 2 км. Кроме того, в систему можно интегрировать дополнительные средства уничтожения, например, ракеты с полуактивной лазерной наводкой типа APKWS.

Тем самым система Terrahawk Paladin похожа на чешскую систему МР-2 Victor, также созданную для борьбы с дронами типа "Шахед" и полученные ВСУ еще весной.

Тем временем в британской разведке предупредили, что после трехнедельного перерыва оккупанты могут устроить массированную ракетную атаку на критически важную инфраструктуру. Цель ударов будет прежняя – постараться "заморозить" украинцев.