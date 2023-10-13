Массированных ракетных ударов по Украине нет уже три недели: в чем причина

Россияне могут массировано атаковать Украину с наступлением холодов

В разведки Британии назвали главную причину того, почему россия не прибегает к массированным ракетным ударам по Украине уже три недели. Страна-агрессор копит ракеты для атак по критически важной инфраструктуре с наступлением холодов.

Самолеты дальней авиации ВВС рф не наносили ударов по Украине с 21 сентября, в течение 21 дня. Такая информация появилась в соцсети Х (бывшей Twitter) на странице Министерства обороны Великобритании.

"На этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация хранит существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", — говорится в сообщении.

В британском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобная ситуация была весной 2023 года. Тогда перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года (в течение 51 дня). В британской разведке предположили, что в тот период времени россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракет после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

Атака "Шахедами"

В британской разведке также прокомментировали российские атаки дронами-камикадзе Shahed. Отмечается, что в последнее время россия сосредоточила свои авиаудары на юге Украины на объектах, связанных с зерном. В том числе атакам подверглись украинские порты на реке Дунай. Это, вероятно, требовало высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе. Поэтому применялись БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ГУР раскрыли планы оккупантов по атаке энергосистемы Украины. Россияне могут применить прошлогодний сценарий этой осенью-зимой. Цель оккупантов — уничтожить объекты энергетической и критической инфраструктуры в Украине, чтобы нанести как можно больше вреда.