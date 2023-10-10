Есть прилеты, но...: подробности ночных взрывов в Одессе

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет

Ночь на 10 октября прошла неспокойно для Одессы и Одесской области. Российские оккупанты в очередной раз совершили атаку дронами-камикадзе. В результате есть прилеты.

Воздушная тревога в области была объявлена в 22:22, а уже вскоре начали появляться сообщения о взрывах, которые раздались в Одессе. При этом в социальных сетях, ссылаясь на слова очевидцев, заявили, что силы ПВО сбили вражескую цель.

Примерно в 23:40 в городе был слышен еще один взрыв. В местных пабликах в Telegram-канале отметили, что это была работа ПВО. Ближе к 12 мониторинговые каналы сообщили о "Шахедах" в направлении Белгорода-Днестровского. Вскоре группа дронов со стороны Беляевки развернулась в направлении Одессы. С моря также дроны летели в сторону Черноморска и Одессы.

"Группа шахедов со стороны Беляевки развернулась в направлении Одессы. Также с моря летят в сторону Черноморска и Одессы. Будьте в безопасных местах", — писали в соцсетях в 00:13.

Спустя 20 минут была зафиксирована еще одна группа "Шахедов". Уже в 01:02 был объявлен отбой воздушной тревоги в Одесской области.

В Силах обороны юга Украины подтвердили прилеты. Отмечается, что в течение практически трех часов более 30 ударных беспилотников несколькими группами по разным направлениям заходили на удар. В результате атаки есть попадания по логистической инфраструктуре региона. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Тем временем в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что этой ночью было уничтожено 27 БпЛА типа "Shahed-131/136". Один из них был поражен в Николаевской области, Еще три в Херсонской и остальные 23 — в Одесской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты уничтожили в Одессе один из символов города. В сети показали фотографии с места происшествия.

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