Идеальные охотники за дронами: в Украину прибыла новая техника против "Шахедов"

Налеты иранских дронов станут еще менее эффективными

В Украину прибыли как минимум 10 зенитных антидроновых комплексов МР-2 Victor на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 70, которые Киеву обещала передать Чехия. Всего ВСУ должны получить 115 таких систем.

Конвой из десяти таких малых комплексов был снят на видео, продемонстрированное в Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина.

Системы Victor

В начале года стало известно, что в рамках инициативы "Подарок путину" чешские волонтеры собирают деньги на производство малых комплексов ПВО Victor, каждый из которых стоит около 270 тысяч долларов.

Комплекс состоит из грузового пикапа Toyota с кабиной экипажа спереди и задней грузовой платформой, куда устанавливают спаренную зенитную пулеметную установку калибра 14,5 мм. Боекомплект модуля составляет 600 патронов на два пулемета.

Также комплекс оснащается зенитными прицелами дневного и ночного видения, которые позволяют вести прицельный огонь из пулеметов на расстояние до 2 км.

В результате Viktor идеально подходит как средство охоты на иранские дроны-камикадзе "Шахед": вооруженные скорострельными и мощными пулеметами, они могут поразить дроны с их сравнительно невысокой скоростью и плохой защитой. Наконец, стоимость боеприпасов для пулеметов калибра 14,5 мм значительно ниже, чем ракеты к зенитным комплексам ПВО.

Напомним, что ВСУ используют на фронте шведских "Жирафов", которые шпионят за вражеской авиацией и помогают отслеживать полеты дронов оккупантов.