Шпионят за вражеской авиацией: ВСУ используют на фронте шведских "Жирафов" (фото)

Такое название РЛС Giraffe 75 получила из-за характерной складывающейся мачты

Украинские военные продолжают получать вооружение от стран-союзников. Одним из них оказались шведские радиолокационные станции Giraffe 75. Эта техника может обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших высотах и расстояниях.

Поставки данных радиолокационных систем входят в очередной транш шведской военной помощи Украине, и наши военные уже начали использовать их на фронте. Об этом сообщается на странице проекта Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Giraffe 75 (или PS-90 Giraffe, как его именуют в Швеции) – это мобильный двухкоординатный доплеровский радар. Он может обнаруживать самолеты, вертолеты и другие воздушные цели на максимальном расстоянии до 75 км и высоте до 10 км. Кроме того, "Жираф" может захватывать до 15 целей и автоматически сопровождать до 20 целей.

Giraffe 75. Фото - Ukraine Weapons Tracker

Такое название РЛС Giraffe 75 получила из-за характерной складывающейся мачты, которая при развертывании позволяет радару "видеть" объекты близлежащей местности, увеличивая эффективную дальность действия против низкоуровневых воздушных целей. Антенная мачта может подниматься на высоту до 13 метров.

Эти РЛС предназначены для работы в комплексе с зенитно-ракетными комплексами малой дальности RBS-70, RBS-90 и Skyguard.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в апреле в Украину пришли долгожданные комплексы ПВО Patriot. Благодаря этому система противовоздушной обороны нашей страны теперь усилится в разы.