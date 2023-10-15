Сразу в двух областях Украины прогремели взрывы: что известно

В центре Херсона пропал свет

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремели, как минимум, 2 мощных взрыва. До этого громко было в Херсоне.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" и пресс-служба начальника Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Так, по данным "Телеграфа", приблизительно в 15:00 в Запорожье раздалась серия мощных взрывов. Звуки были настолько мощными, что их было слышно в разных районах города. В некоторых в домах задрожали окна.

В это же время ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности в Запорожской, Днепропертровской и Харьсковской областях. По данным мониторинговых пабликов, звуки взрывов могли быть результатом удара баллистическим вооружением. По предварительной информации, одна из ракет могла упасть в Запорожском районе, а другая прямо на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

В Херсоне же несколько раньше также раздались мощные взрывы. По словам начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, в результате новых "прилетов" в Херсоне повреждены линии электропередач. Центр города пока без света.

"На данный момент обесточенный центр города. Проводятся ремонтные работы", — добавил чиновник.

Напомним, что и Запорожье и Херсон 15 октября уже подвергались обстрелам. Запорожье — ночью, а Херсон уже утром.