"Контроль неможливий": військовий розповів про звільнення Зміїного і чому це важливо

Росіяни постійно скидають авіабомби на острів Зміїний

Операція з повернення острова Зміїний, яка відбулася трохи більше року тому, була важливим стратегічним кроком. У звільненні острова від російських окупантів брали участь представники ГУР, бійці підрозділу "Шаман" та "Артан".

Подробиці спеціальної військової операції розповів офіцер спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України із позивним "Нацик". Деталями військовослужбовець поділився в інтерв’ю РБК-Україна.

"Потім постало питання контролю над Чорним морем. Контроль над Чорним морем без острова Зміїний як перевалочної бази неможливий, щоб там зберігати, наприклад, додаткові матеріали, які нам можуть знадобитися", — наголосив військовий.

Він додав, що під час визволення без втрат не обійшлося. Оскільки росіяни там добре закріпилися та боролися за стратегічно важливу територію.

За словами офіцера з позивним "Нацик", противник "постійно літає, постійно скидає туди різного роду авіабомби". Наразі, за його словами, "вони запускають островом ракети з 30-50 кілометрів".

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Херсонському напрямку військовослужбовці форсували річку Дніпро та продовжили наступ на лівому березі.