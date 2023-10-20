"Контроль невозможен": военный рассказал об освобождении Змеиного и почему это важно

Россияне постоянно сбрасывают авиабомбы на остров Змеиный

Операция по возвращению острова Змеиный, которая состоялась чуть больше года назад, была важным стратегическим шагом. В освобождении острова от российских оккупантов участие принимали представители ГУР, бойцы подразделения "Шаман" и "Артан".

Подробности специальной военной операции рассказал офицер спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Нацик". Деталями военнослужащий поделился в интервью РБК –Украина.

"Затем встал вопрос контроля над Черным морем. Контроль над Черным морем без острова Змеиный как перевалочной базы невозможен, чтобы там хранить, например, дополнительные материалы, которые нам могут понадобиться", — подчеркнул военный.

Он добавил, что во время освобождения без потерь не обошлось. Поскольку россияне там хорошо закрепились и сражались за стратегически важную территорию.

По словам офицера с позывным "Нацик", противник "постоянно летает, постоянно сбрасывает туда авиабомбы разного рода". Сейчас, по его словам, "они запускают по острову ракеты с 30-50 километров".

Ранее "Телеграф" сообщил, что на Херсонском направлении военнослужащие форсировали реку Днепр и продолжили наступление на левом берегу.