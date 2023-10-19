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Війна — день 603: окупанти готуються до нових штурмів Авдіївки, а у ЗСУ успіхи на півдні

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Масштабні бойові дії на фронті продовжуються, а окупанти продовжують робити спроби наступу на трьох напрямках, хоча й значно знизили тиск на напрямі Авдіївки. Однак у місцевій владі повідомляють, що є ймовірність того, що і там незабаром відбудеться нове загострення. Водночас росіяни панікують через те, що ЗСУ нібито форсували Дніпро і змогли звільнити два села. Неспокійно і в самій росії, де непізнані дрони завдають нових ударів по військових об’єктах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Суми зазнали атаки російського БПЛА, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

З даними за 16 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 600: росіяни виснажилися під Авдіївкою та атакують мирних жителів

Про те, що відбувалося 17 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 601: Україна отримала ракети ATACMS і вже показала їх у справі

Інформацію за 18 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 602: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти продовжують штурмувати Авдіївку

Теги:
#Україна #Росія #Війна