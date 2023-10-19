Швеція все ближче до передачі Україні винищувачів Gripen: коли це може статися

Вони оснащені спеціальним обладнанням для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря"

В уряді Швеції активізувалися обговорення передачі Україні винищувачів Gripen. Це сталося після рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.

Як пише Politico, якщо Швеція все ж таки ухвалить рішення про передачу цих літаків Києву, в Україні вони, ймовірно, опиняться через рік. Цей час знадобиться на те, щоб українські пілоти та інженери пройшли необхідне навчання.

Зазначається, що Gripen можуть значно допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Ці винищувачі вважаються відносно дешевими та простими в обслуговуванні. Крім того, літаки здатні працювати з більш коротких, вужчих злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей.

Ця можливість скорочує ризик накопичення літаків на великій базі та їх знищення під час однієї ворожої атаки. З плюсів також те, що вони оснащені спеціальним обладнанням для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря".

Довідково: Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, що являє собою JAS 39 Gripen і в чому їх переваги для України.

Як повідомляв "Телеграф", США мають намір очолити коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати власні військово-повітряні сили, до неї увійдуть кілька країн. Основне завдання групи – допомога Україні в освоєнні американських винищувачів F-16.