Швеция все ближе к передаче Украине истребителей Gripen: когда это может произойти

Они оснащены специальным оборудованием для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух"

В правительстве Швеции активизировались обсуждения передачи Украине истребителей Gripen. Это произошло после решения Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16.

Как пишет Politico, если Швеция все же примет решение о передаче этих самолетов Киеву, в Украине они, вероятно, окажутся через год. Это время потребуется на то, чтобы украинские пилоты и инженеры прошли необходимое обучение.

Отмечается, что Gripen могут значительно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство. Эти истребители считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании. Кроме того, самолеты способны работать с более коротких, более узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Эта возможность сокращает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожения в ходе одной вражеской атаки. Из плюсов также то, что они оснащены специальным оборудованием для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Для справки: Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, который способен выполнять разные задачи. Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что из себя представляет JAS 39 Gripen и в чем их преимущества для Украины.

Как сообщал "Телеграф", США намерены возглавить коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы, в нее войдут несколько стран. Основная задача группы — помощь Украине в освоении американских истребителей F-16.