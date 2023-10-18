Минус самолет оккупантов: на одном из направлений сбит российский Су-25

Также были уничтожены 3 вражеских беспилотника

Украинские военные продолжают систематически уничтожать вражескую авиацию. В среду, 18 октября, на юге нашей страны был сбит очередной самолет оккупантов.

Как сообщает пресс-центр оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", вражеский штурмовик Су-25 был уничтожен на Запорожском направлении. Других подробностей в объединении пока не приводят.

Также отмечается, что воины ОСГВ "Таврия" продолжают наступление. Они имеют частичный успех к югу от Роботино Запорожской области.

Кроме того, подчеркивается, то подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек. Трое оккупантов попали в плен.

Также за сутки были уничтожены 16 единиц военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БпЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.