Украина впервые применила ATACMS: в США раскрыли детали, а оккупанты показали фотодоказательства

Небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину

Украина применила для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске дальнобойные ракеты ATACMS. Это первый случай использования этого вооружения в этой войне.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Американское издание утверждает, что применение ATACMS прошло во вторник, 17 октября.

По данным WSJ, небольшое количество ракет ATACMS было тайно отправлено в Украину в последние дни. "Они усилят способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа ее контрнаступления", — пишет издание.

WSJ подчеркивает, что решение США отправить Украине ATACMS готовилось давно. Украина неоднократно заявляла о важности таких ракет для контрнаступления.

Издание также сообщило, что предоставленные Украине ракеты ATACMS имеют дальность около 160 километров. Следует отметить, что официально о поставках ATACMS не сообщалось.

В свою очередь оккупанты в соцсетях публикуют фото, на которых, как утверждаются, изображены элементы ракет ATACMS, найденные после ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Надпись на ракете

На одном из элементов есть надпись "MGM 140-А". Можно предположить, что это часть ракеты варианта Block 1 с инерциальной системой управления и головной кассетной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Она имеет дальность стрельбы до 165 км.

Обломки ракеты

Обломки ракеты

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 октября, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сделал намек на возможное использование нового вооружения. Президент поблагодарил тех, кто уничтожает базы оккупантов и "некоторых наших партнеров".