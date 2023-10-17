Украина уже использует ATACMS? Зеленский сделал прозрачный намек

Оккупанты заявляют, что ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске ракетами ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Рассказывая о нем, глава Украины сделал интересный намек.

О заседании Ставки Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил украинских воинов, которые ведут тяжелые бои на восточном фронте. Также президент поблагодарил и тех, кто уничтожает базы оккупантов и "некоторых наших партнеров".

"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", — сказал глава государства.

Это особенно интересно в свете того, что многие российские военные блогеры и Telegram-каналы заявляют, якобы результативные удары по военному аэродрому в Бердянске были нанесены дальнобойными ракетами ATACMS. По официальным данным, их нет на вооружении Украины.

дмитрий рогозин, который является членом Совета Федерации от оккупированной части Запорожской области, тоже заявил, что удар по аэродрому Бердянска якобы был нанесен ATACMS. Он пишет, что ВСУ работали "плотно и с большого расстояния".

Российские паблики публикуют фото фрагментов того, чем били по аэродрому. Они пишут, что это — суббоеприпасы кассетного ATACMS.

Российские паблики пишут, что это найдено на месте удара по аэродрому

Еще один фрагмент боеприпаса, которым, по версии росСМИ, ударили по аэродрому

Напомним, в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины сообщили, что Бердянске и Луганске была совершена успешная операция ССО под названием "DRAGONFLY" по поражению аэродромов. Было уничтожено 9 вертолетов врага и не только.

Для справки: ATACMS расшифровывается как Army TACtical Missile System или "Армейский тактический ракетный комплекс". Большая часть их модификаций обладает кассетной боеголовкой с разным количеством неуправляемых или управляемых взрывных элементов. В зависимости от разновидности ракеты способны поражать цели на расстоянии от 140 до 300 километров. Украина давно просила США передать их, но официальной информации о таком решении и тем более, поставках, не было. Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что представляют собой ракеты ATACMS.

Как сообщал "Телеграф", офицер ВСУ Сергей Мисюра пояснил, почему удар по аэродрому врага в Бердянске очень важен для Украины. Это шаг к тому, чтобы сорвать планы россии устроить в Украине блэкаут с наступлением холодов.