"Выигрываем битву за воздух": офицер о последствиях удара по аэродрому в Бердянске (фото, карта)

Российские военные блогеры пишут о немалых потерях

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам оккупантов около оккупированных Бердянска и Луганска. В пабликах оккупантов подтверждают, что на аэродроме Бердянска есть потери в живой силе и технике, пожар там зафиксировали спутники NASA.

Как пишет военный эксперт Ян Матвеев, аэродром в Бердянске — очень важный, последнее время там активно строили укрепления, чтобы прикрыть вертолеты. Речь о тех вертолетах, которые регулярно летали на Запорожский фронт.

Аэродром Бердянск на карте

Фото пожара на аэродромке в Бердянске со спутника

"Российские источники считают, что удар был нанесен ракетами ATACMS, которые официально еще не передавали Украине. Подождем подробностей, но по ажиотажу уже понятно, что атака была результативной и существенной", — резюмировал он.

Офицер ВСУ Сергей Мисюра отмечает, что изначально скептически отнесся к сообщениям о результативных ударах ВСУ по аэродромам в Бердянске и Луганске. Прежде потому, что оккупанты не стали бы так близко держать авиацию. Кроме того, все ракеты, которые могут долететь на такую дальность, имеют точечный ударный потенциал. Отметим, Бердянск находится примерно в 100 км от линии фронта, Луганск — в 80 км. Однако после подтверждений со стороны оккупантов, стало ясно, что это возможно. Вероятно, удар был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.

Офицер считает, что это явилось ответом на запуск россией в последние два дня по территории Украины ракет Х-59. Это новая крылатая ракета которая запускается с истребителей СУ. Он пояснил, что россияне готовятся устроить Украине темную зиму, для чего им нужно сделать залп из более 110 крылатых ракет по разным направлениям. Поэтому новая ракета, которую враг может запускать из армейской авиации, так актуальна для врага. И именно армейская авиация и попала под удар.

"Мы уже выигрываем битву за воздух и нашу светлую и теплую зиму. Мы готовы сбивать российские ракеты, а сегодня еще и сократили авиапарк для запуска ракет Х-59. С помощью ракет с кассетной БЖД, о которой нам еще нужно официально что-то прочитать", — резюмировал Мисюра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина впервые с начала полномасштабной войны начала производить больше артиллерийских выстрелов в день, чем россия. Хотя, как отмечается, ранее россия имела существенное преимущество по этому показателю.