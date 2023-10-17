Теракт в Бельгии: полиция поймала стрелка, который всю ночь катался по городу (видео)

Сейчас задержанный находится в реанимации

Правоохранителям в бельгийской столице только к утру удалось арестовать террориста, который расстрелял двух мирных людей посреди улицы. Теракт в Брюсселе произошел в понедельник 16 октября.

Информация о задержании стрелка появилась на Le Parisien. Издание ссылается на данные прокуратуры.

Тем временем в сети опубликовали ролики, на которых, как утверждается, стрелок спокойно ездил всю ночь по городу на скутере с оружием в руках.

По данным СМИ, нейтрализованный в Бельгии человек — действительно подозреваемый во вчерашнем теракте. Сейчас он в реанимации, передаёт местное телевидение. Ранее он взял на себя ответственность за совершение теракта. Подтвердил стрелок совершение преступления в специально записанном видео, где упомянул организацию ИГИЛ. Задержанный называл себя Слайемом Слума и сказал, что "отомстил за мусульман, которые умирают за религию".

Напомним, что в Брюсселе 16 октября, где сборная Швеции по футболу играет против Бельгии в отборочном матче Евро-2024, примерно примерно в 19:00 по местному времени возле площади Сентелетт раздались выстрелы. По данным полиции, были застрелены двое футбольных фанатов.

На фоне произошедшего власти Франции решили усилить безопасность на бельгийской границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, информирует Reuters. По его словам, в качестве меры пресечения, Париж удвоит количество сотрудников служб безопасности на границе.

Ранее "Телеграф" сообщил, что террористы ХАМАС впервые опубликовали видео с одной из заложниц, которую они похитили и вывезли в Газу.