Все из-за алкоголя: новые подробности расстрела бойцом своих побратимов в Киеве

Между военными возник конфликт, из-за чего и произошла стрельба

Прокуратура сообщила военнослужащему, который в Киеве расстрелял сослуживцев, о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное.

Об этом сообщили в Киевской специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона. Выяснилось, что все участники конфликта, в том числе и погибшие, употребляли алкоголь.

По информации правоохранителей, подозреваемый после суточного дежурства решил выпить вместе с товарищами по службе. Однако внезапно между ними возник конфликт, военный схватил свое штатное оружие и расстрелял двух сослуживцев. После содеянного злоумышленник пытался сбежать вместе с оружием, но его задержали правоохранители и изъяли автомат Калашникова с патронами.

Специализированная прокуратура сообщила задержанному о подозрении в умышленном убийстве двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). В ближайшее время военного возьмут под стражу. За содеянное ему грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что стрельба произошла в ночь на 2 октября в одной из воинских частей, которая базируется в Киеве. Оба пострадавших погибли на месте от полученных травм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве застрелился полковник СБУ. Рядом с его телом была найдена предсмертная записка.