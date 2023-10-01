Нападение на блокпост в Харькове: в полиции отреагировали на происшествие

В полиции открыли уголовное производство по факту нападения

Полиция Харьковской области начала расследование инцидента с нападением неизвестных людей в военной форме на блокпост в областном центре.

Как информирует пресс-служба ведомства, инцидент произошел около 15:00 29 сентября на одном из блокпостов на выезде из Харькова. Тогда к правоохранителям подъехали несколько внедорожников с людьми в военной форме, которые потребовали прекратить досмотр автомобилей.

Кроме того, неизвестные угрожали огнестрельным оружием сводному отряду, в который входят не только полицейские, но и нацгвардейцы и представители военной службы правопорядка. Однако после непродолжительной словесной перепалки неизвестные, которые заявили, что они из Главного управления разведки, скрылись с места происшествия.

"Напомним, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ. Силы обороны борются за независимость нашего государства в тяжелых боях. Задача полиции – помочь нашим воинам отстоять нашу страну, обеспечить уважение к законодательству Украины. У нас не должно быть неприкосновенных. Призываем всех без исключения с уважением относиться к законам Украины", — говорится в сообщении.

По факту происшествия в день нападения было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза насилием в отношении представителя правоохранительных органов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде до трех лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в ТЦК и СП города Самбор Львовской области недавно произошел скандал с избиением мужчины сотрудником военкомата. Так в сети появилось видео того, как мужчину избили и угрожали ему пистолетом.