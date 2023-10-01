Напад на блокпост у Харкові: у поліції відреагували на подію

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом нападу

Поліція Харківської області розпочала розслідування інциденту із нападом невідомих людей у військовій формі на блокпост в обласному центрі.

Як інформує пресслужба відомства, інцидент стався близько 15:00 29 вересня на одному з блокпостів на виїзді з Харкова. Тоді до правоохоронців під’їхали кілька позашляховиків із людьми у військовій формі, які вимагали припинити огляд автомобілів.

Крім того, невідомі погрожували вогнепальною зброєю зведеному загону, до якого входять не лише поліцейські, а й нацгвардійці та представники військової служби правопорядку. Однак після нетривалої словесної суперечки невідомі, які заявили, що вони з Головного управління розвідки, втекли з місця події.

"Нагадаємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов’язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потраплянню до Харківської області незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин. Сили оборони борються за незалежність нашої держави у важких боях. Завдання поліції – допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України. У нас не повинно бути недоторканних. Закликаємо всіх без винятку з повагою ставитись до законів України", — йдеться у повідомленні.

За фактом події у день нападу було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (загроза насильством щодо представника правоохоронних органів). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у ТЦК та СП міста Самбір Львівської області нещодавно стався скандал із побиттям чоловіка співробітником військкомату. Так у мережі з’явилося відео того, як чоловіка побили та погрожували йому пістолетом.