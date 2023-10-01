"Ми ГУРівці": у Харкові невідомі напали на блокпост, що говорять у розвідці (відео)

Інцидент нібито стався кілька днів тому

У Харкові невідомі зі зброєю напали на блокпост. Озброєні чоловіки, які представилися "ГУРівцями" обеззброїли поліцейських та стверджували, що їхні машини "не можна перевіряти".

Гучне відео прямо зараз активно поширюється у мережі. "Телеграф" вже звернувся за коментарями до представників розвідувального відомства.

Так, за даними місцевих Telegram-каналів, які публікують відповідне відео з місця подій, інцидент нібито стався кілька днів тому на одному з блокпостів Харкова. Там невідомі у військовій формі та на кількох автомобілях напали на блокпост. Вони, погрожуючи зброєю, змусили поліцейських та військових лягти на підлогу та обеззброїли їх. Все це відбувалося з криками про те, що вони з А0458, а значить їх нібито не можна перевіряти.

"Просто за***ли на всіх блокпостах. Ми бл*** ГУРівці на***й", — вигукував один із нападників.

У відео є ненормативна лексика — 18+.

Варто зазначити, що, за даними відкритих джерел, у В/Ч А0458 дислокується підрозділ "Кракен" ГУР МОУ.

Кореспонденти "Телеграфа" вже звернулися до ГУР, щоб там прокоментували ситуацію, але розвідники відповіли, що поки не мають інформації щодо цього інциденту. Тому особи нападників поки що залишаються загадкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві п’яний "капітан" ЗСУ влаштував аварію та пошкодив три машини.